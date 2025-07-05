立委鍾佳濱連線罷團領銜人 號召屏東鄉親打電話催票

中選會公告全台立委罷免案26案成案，皆為國民黨籍立委，其中24名立委罷免案在7月26日第三階段投開票。立委鍾佳濱利用每周六下午行動服務站時段，今天下午在麟洛湧源堂辦理「民主大聲公」，與罷免傅崐萁、萬美玲、牛煦庭等3名立委領銜人連線，喊話屏東人為罷團催票。

這三名領銜人有兩人是屏東客家人，身為長治鄉親、罷免萬美玲領銜人鄧永城說，現在的台灣不若以前台灣，硬生生通過許多不合理法案，要汰換不適任立委。鄧永城的雙親今也到場響應宣講，聽到兒子被立委萬美玲提告選罷法、刑法誹謗及公然侮辱罪嫌，他仍挺身而出面對艱難，幫兒子加油打氣，母子都感動落淚。

曾是內埔人、罷免牛煦庭領銜人陳曉煒說，罷免是愛、守護後代，他很榮幸沒有讓屏東人丟臉、沒有讓客家人丟臉。他也補充，牛煦庭立委外表文質彬彬，卻用暴力方式問政，這次罷免行動有近8成比例是女性志工，相較過去男性參政場景不同，更多人關心台灣政治與下一代未來。

罷免傅崐萁領銜人李美玲指出，她是鳳林的客家媳婦，起初只是社區工作者、在路邊的歐巴桑，去年5月參與青島東路上的公民運動後，觸發她挺身而出。

李美玲說，花蓮人很熟悉戰機起飛聲音，只要有中共敵機擾台，就會聽到守護台灣國土的聲音升空，但這筆國防預算卻遭國民黨亂刪。她不解，中國大陸拿著飛彈對台灣，怎會選出一個親中立委，罷免是對家鄉的責任跟愛。

嘉義市議員林煒軒說，選舉、罷免、創制、複決是公民的權利，罷免不是洪水猛獸，是公民的權利。這一年來國民黨與民眾黨推出許多違憲法案，包括國會擴權、癱瘓憲法法庭、惡修選罷法，這一次是台灣可以救自己的機會。