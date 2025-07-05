挺罷「護國大遶境」花蓮車掃 在地鄉長嗆：民進黨執政冷落花蓮
花蓮今天挺罷、反罷相互拚場，國民黨台中青年軍由中常委陳俗蓉領軍馳援花蓮宣講，批評民進黨政治鬥爭打壓異己，罷傅是對花蓮發展的重擊；罷團及民進黨的「護國大遶境」今天持續在花蓮車掃，黨祕書長林右昌稱，罷免不分藍綠，這是剷除傅崐萁的最好機會。
藍營13位青年軍今天下午陪同陳俗蓉到花蓮，與在地鄉長游淑貞、縣議員黨團發言人吳建志等多位議員、村長等人在吉安鄉哈囉廣場舉行反罷免街頭宣講，聲援傅崐萁。陳俗蓉說，這場罷免表面上針對傅崐萁，實際上卻是對花蓮發展的一次重擊，是民進黨出於報復與算計、透過政治鬥爭打壓異己的赤裸攻擊。
她指出，民進黨操弄對立情緒，又動用政府資源與側翼媒體形成政治合圍，若傅崐萁這樣拚建設、敢為民喉舌的立委都被罷掉，哪個民意代表還敢為民請命？
吉安鄉長游淑貞也說，民進黨執政冷落花蓮，花蓮長年被中央遺忘，重大建設、資源分配、醫療交通幾乎無從談起，傅崐萁是少數敢在國會為花蓮發聲、爭取權益的民代，不容政治鬥爭抹黑，呼籲7月26日站出來投下不同意罷免票。
挺罷免的「護國大遶境」昨從花蓮出發，今天繼續第二天縣境內車掃行程，從吉安出發一路往南爭取罷免票。林右昌在車隊出發前受訪表示，花蓮是守護台灣的山海關，傅崐萁就像引清兵入關的現代吳三桂，若共軍奪取佳山基地，台灣國防就非常危險。
他說，傅崐萁親中投共，罷傅不分藍綠，過去可能投票給傅的軍公教、政治人物、社團領袖，或是過去被傅欺壓的，種種不公平對待，大家都有怨氣在心裡，只是敢怒不敢言，這是最好的機會，剷除傅崐萁。
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