鍾佳濱批藍委出賣台灣 蘇清泉駁斥話都亂講

民進黨立委鍾佳濱今天舉辦民主大聲公宣講大罷免，批藍委「癱瘓國家、出賣台灣」；對此，國民黨立委蘇清泉回應，立委沒有人事與行政權，如何出賣，話都亂講。

鍾佳濱首場民主大聲公活動，下午在屏東縣麟洛鄉登場，由嘉義市議員林煒軒現場助講，並邀請國民黨立委萬美玲罷免案領銜人鄧永城、國民黨立委牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒、國民黨立委傅崐萁罷免案領銜人李美玲線上開講，現場聚集數十名群眾，齊聲高喊「大罷免、大成功」。

鍾佳濱會中表示，為什麼要罷免藍委，就因「癱瘓國家、出賣台灣」，尤其刪預算刪到國家無法運作，以監察院為例，監察院為憲政機關，預算被刪90%以上，這就是癱瘓國家；另外，推動台灣立委赴中報備，法案卻被藍白擋在程序委員會，連進到院會表決的機會都沒有，這是出賣台灣。

鍾佳濱說，若罷免12席藍委，藍白立委總數就會比民進黨少1席，民進黨會趕快補救被藍白聯手亂搞的法條，用多數幫台灣做事。

對於鍾佳濱批藍委癱瘓國家、出賣台灣說法。蘇清泉告訴中央社記者，今年國家預算比去年多了新台幣2000多億元，每個部會預算都有增加，「沒錢買衛生紙，也太好笑」。

蘇清泉說，有行政資源的人才有辦法出賣台灣，立委只是審預算、監督權，手上並沒有人事及行政權，要如何出賣，話都亂講一通。