快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

鍾佳濱批藍委出賣台灣 蘇清泉駁斥話都亂講

中央社／ 屏東縣5日電

民進黨立委鍾佳濱今天舉辦民主大聲公宣講大罷免，批藍委「癱瘓國家、出賣台灣」；對此，國民黨立委蘇清泉回應，立委沒有人事與行政權，如何出賣，話都亂講。

鍾佳濱首場民主大聲公活動，下午在屏東縣麟洛鄉登場，由嘉義市議員林煒軒現場助講，並邀請國民黨立委萬美玲罷免案領銜人鄧永城、國民黨立委牛煦庭罷免案領銜人陳曉煒、國民黨立委傅崐萁罷免案領銜人李美玲線上開講，現場聚集數十名群眾，齊聲高喊「大罷免、大成功」。

鍾佳濱會中表示，為什麼要罷免藍委，就因「癱瘓國家、出賣台灣」，尤其刪預算刪到國家無法運作，以監察院為例，監察院為憲政機關，預算被刪90%以上，這就是癱瘓國家；另外，推動台灣立委赴中報備，法案卻被藍白擋在程序委員會，連進到院會表決的機會都沒有，這是出賣台灣。

鍾佳濱說，若罷免12席藍委，藍白立委總數就會比民進黨少1席，民進黨會趕快補救被藍白聯手亂搞的法條，用多數幫台灣做事。

對於鍾佳濱批藍委癱瘓國家、出賣台灣說法。蘇清泉告訴中央社記者，今年國家預算比去年多了新台幣2000多億元，每個部會預算都有增加，「沒錢買衛生紙，也太好笑」。

蘇清泉說，有行政資源的人才有辦法出賣台灣，立委只是審預算、監督權，手上並沒有人事及行政權，要如何出賣，話都亂講一通。

國民黨 民進黨 罷免 蘇清泉 鍾佳濱

延伸閱讀

施壓軍方在屏東萬巒節「小型閱兵」？蘇清泉：遭惡意放話扭曲

立院修憲委員會協商破局 民進黨團反對由「最亂國會」主導

7月3日起增課中國啤酒反傾銷稅 綠委疑業者5月狂進口囤貨

籲賴清德轉型「無糖總統」 綠委推修法免無糖飲貨物稅

相關新聞

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

罷免投票日定於726，進入最終階段，決戰最後20天。學者認為，賴清德總統「團結十講」推動罷免不成，反倒成為凝聚藍營反罷的...

大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投...

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。