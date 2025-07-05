726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

罷免投票日定於726，進入最終階段，決戰最後20天。學者認為，賴清德總統「團結十講」推動罷免不成，反倒成為凝聚藍營反罷的破口，也已見到藍營士氣提升，且台北市前副市長彭振聲夫人的不幸事件也刺激了白營的反罷意願。另有藍營人士表示，民進黨手上至少還有三張牌可打，賴清德沒有束手就擒。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析罷免走向跟攻防。他表示，在連署的第一階段與第二階段，罷免團體為了衝高氣勢，衝出連署書數量，「親共賣台」、「毀憲亂政」、「傅隨組織」、「組織犯罪」、「亂砍預算」五張王牌全數出盡，深綠獨派完全動員；相對於被罷免方藍委低調因應，避免增加仇恨值，媒體與網路風向幾乎一面倒向罷免團體，綠營甚至樂觀的預估7月26日罷掉10席只是「低消門檻」。

張元祥表示，賴清德總統的「團結十講」成為罷免長城的第一道破口，今日預定的高雄第五講也以防颱為由臨時取消。罷免團體的高聲量在二階連署書送出後也成為「強弩之末」，五大指控輪流重播，無法激起更大的火花，整個聲量與氣勢完全反轉。

張元祥認為，「站在風口上，豬都會飛」，整個藍營的氣勢都活了過來，過去三個月，因為支持者投票意願遲遲無法拉抬而愁容不止的藍委，對罷免的發展也轉趨樂觀，這主要歸因三個原因。首先，罷免正式成案後，藍委不再有顧忌，為了保住席位，不再坐以待斃，開啟正規軍的作戰模式，當成一場正式選戰來打；再者，團結十講成為「爭議十講」，雜質說更成功凝聚藍營支持者怒火，連綠營內部都出現雜音；最後，台北市前副市長彭振聲夫人的不幸事件，更激起小草的悲憤，刺激白營支持者的投票意願。

張元祥說，有史以來第一次的「大罷免」尚未定局，藍營無法開心太早。罷免投票最後三周，大罷免的「割喉戰」才真正要上場，避免誤判、避免犯錯的一方，才能真的笑到7月26日。

有藍營人士分析，民進黨、挺罷方除繼續大唱親共賣台的主旋律外，綠營手上應還有三張王牌。一是「連署抄襲」爭議，日前已收押國民黨組發會副主委，未來是否繼續向上發展，例如收押組發會主委許宇甄或以上層級，強化選民「組織犯罪」的印象，是第一個變數。二是罷團不斷高喊「擒賊先擒王」，國民黨立院黨團總召傅崐萁最近低調勤跑基層，對綠營而言，處理傅崐萁顯然是「打擊面小，影響面大」的理性選擇，也能成為修補罷免破口的一步。三是雖然立院延會到8月底，被譏為「保護傘」開滿開好，但是針對罷免激戰區的藍委而言，司法恐怕仍是最大的變數。

該人士提醒，政治上有句名言「見好要收，見不好更要收」，但在賴清德的辭典裡只有「不為瓦全」，沒有「停損止血」。當罷免情勢對賴清德極為不利，手中又握有絕對權力的同時，藍營要非常小心謹慎。第五講在無風無雨的情況下突然取消，也透露出重要訊息，「賴清德並沒有束手就擒」，休兵整隊的目的當然是大舉反攻。