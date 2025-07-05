影／伍麗華罷免連署案涉不法 盧縣一被列共犯…兩人同台零互動

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免案提議涉不法，法院羈押禁見兩人，法院2日在裁定收押國民黨組發會副主委黃碧雲的理由中寫到有兩名共犯還未到案，其中一名共犯是立委盧縣一；原住民族文化園區今舉行歌舞館揭牌，盧縣一、伍麗華都出席，兩人剛好同台零互動。

原住民文化園區今舉行歌舞館落成揭牌，上午有4名立委出席，伍麗華、盧縣一、鄭天財、林倩綺，屏東縣原民議員、原鄉鄉長等都到場參與盛會，在等待原民會主委曾智勇到場時，伍麗華與盧縣一兩人被安排剛好站在一起，兩人同台零互動，場面有點尷尬。

之後進入歌舞館室內，兩人的座位又被安排第一排的旁邊隔壁兩席，盧縣一坐下後，身體側著另一方向，兩人二度同台仍是零互動。

伍麗華與盧縣一兩人其實親戚，伍麗華的夫家與盧縣一是第三代的親戚。

山地原民立委伍麗華今年4月到屏東地檢署提告罷免伍麗華提議案涉不法，伍麗華提告罷免案領銜人張芳碩涉偽造文書等罪嫌。檢方偵辦，今年5月第一波搜索，領銜人張芳碩收押禁見，張芳碩是立委盧縣一公費助理，另兩人新竹高姓男子、花蓮縣的連姓男子，檢方訊問後均以10萬元交保。

7月1日屏檢第二波搜索，檢方同步到桃園市、花蓮縣、南投縣、台東縣的國民黨縣黨部搜索，並到國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全家中搜索，帶回15人，10人列被告，黃碧雲收押禁見、李得全檢方諭知50萬元交保，其他黨工檢方諭知10萬到30萬元不等交保，3人列被告訊後請回。

黃碧雲遭收押禁見，屏東地院在裁定寫到，黃碧雲經訊問後坦承交待抄寫提議書的事實，裁定並寫出該案還有兩名共犯未到案，分別是藍營山地原民立委盧縣一、與另名謝姓男子。

伍麗華2日晚間在臉書發文，尊重檢調一切依證據查辦，重申希望黨主席站出來為組織性犯罪行為負責，不要再牽連更多族人；但這個時候，看見攤在新聞的訴狀內容，「天啊，共犯，立委與助理一起抄名冊？唉，是多渴望把我拉下來⋯⋯」，自我回望，原來只是在廢墟中翻攪已成餘燼的往日。

盧縣一3日在臉書發文指出，未來涉及罷免連署相關事宜，因檢調正在進行調查中，相關事宜待司法偵查，本辦公室及立法委員盧縣一皆不再回應。呼籲媒體、民進黨原民立委， 在相關判決尚未裁定前，應秉持無罪推定原則。