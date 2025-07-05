雙和罷團公布新主視覺 呼籲國民黨知廉恥
新北4罷團今天啟動車隊掃街，總共120台機車一起宣傳7月26日投票日，呼籲民眾出來投票，雙和罷團今表示，日前推出的國會線上遊戲超過20萬人次，且宣布第二周團隊策略與全新罷免主視覺。
雙和罷團召集人周先生表示，之前推出的國會遊戲上線後，使用超過20萬人次，全台各地網友都私訊，許願能夠增加更多賣台毀憲的立委，讓更多人知道這些立委做了哪些事情。
周先生表示，根據近日媒體民調，中和立委張智倫是新北6位立委中，同意罷免的第3名，這是罷團持續耕耘的結果。而永和立委林德福在台灣議題研究中心民調資料中，是全台立委仇恨值前3名，雖然罷團在深藍鐵票區，仍會深入組織，勇敢面對攻擊敵方系統。
罷團陸戰隊長Kevin表示，罷團志工67%來自深藍家庭，第二周推出新的策略跟視覺設計。主視覺指出，國民黨造假連署，破百人遭起訴，國民黨章第二條是反對拱產主義，如今卻背棄蔣經國先生，對中共唯唯諾諾，國民黨泱泱大黨，甘願淪為民眾黨附屬，批評國民黨立委、各縣市市長視善良於無物，立委吳市議會規則，甚至封門進行黑箱作業，誓要讓國民黨重回知廉恥的反對黨。
新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興今也出席活動，張維倩表示，罷團空戰很強，罷團空戰很強，民代是傳統陸戰，也已陸續站路口、掃市場，現在缺看板數量，無法與兩位立委的資源相比，預計下周會多三塊板子，全力支援罷團。
張嘉玲今天與車隊，一起從板橋出發到中和捷運秀朗橋站，張嘉玲表示，要跟罷團站在一起，把握最後時間，讓更多民眾知道要出來投票。
許昭興表示，永和是深藍選區，相對比較不敢表態，罷團年紀相對年輕，傳統票倉以長輩為主，相信陸戰空戰結合一起，會讓更多人願意出來投票。
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