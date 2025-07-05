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影／「罷免原來發神經」 林右昌揭韓國瑜無奈處：立院傅崐萁說了算

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨秘書長林右昌（中）今天出席花東護國大遶境，下午抵達台東時批傅崐萁、黃健賓立院作亂，藍白瘋了。記者尤聰光／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今天出席花東護國大遶境，下午抵達台東時批傅崐萁、黃健賓立院作亂，藍白瘋了。記者尤聰光／攝影

民進黨秘書長林右昌今天出席花東護國大遶境，下午5點偕同公民團體進入台東市區，林右昌受訪表示，沿途民眾加油打氣，商家、住戶都站出來比讚，非常感人，這是好的開始，士氣非常高昂，相信遶境會非常順利。

林右昌說，為什麼會罷免立委黃建賓，其實黃跟著傅崐萁在立法院裡面作亂，親中投共、削弱國安和掏空台灣，黃通通都有份，整個立法院跟著傅崐萁作亂、做壞。這也是地方公民團體發起罷免黃建賓很重要的理由。

林右昌說，今天從花蓮一路到台東，雖然天氣不是很好，大家士氣非常的高昂，沿途的很多的民眾也給車隊和他們加油打氣，這氣氛非常的好，所有參與的人員，大家都會繼續努力地毯式的掃街，號召大家都能出來投票。

另針對立法院長韓國瑜說「一寸光陰一寸金、罷免原來發神經」，林右昌表示，其實大家都知道韓國瑜院長的無奈，因為現在立法院地下院長其實是傅崐萁，掌握所有話語權，要通過所有的法案，就是傅崐萁說了算。

林右昌說，真正在立法院掌權的是傅崐萁，現在立法院正要通過4100億的特別預算，那為什麼是特別預算？就是因為有時間上的急迫性，所以一寸光陰一寸金，但是藍白呢？這個買票，然後現在要普發現金，這一點大家都看得很清楚，真的是瘋了、瘋了。

「護國大遶境」掃街隊伍從縣立體育場出發，沿途民眾加油打氣，商家、住戶都站出來比讚。記者尤聰光／攝影
「護國大遶境」掃街隊伍從縣立體育場出發，沿途民眾加油打氣，商家、住戶都站出來比讚。記者尤聰光／攝影

傅崐萁 林右昌 罷免 韓國瑜 黃建賓

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