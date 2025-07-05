快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

綠台中廟口開講 矢板明夫：大罷免是統一、拒絕統一的選擇

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
印太戰略智庫執行長矢板明夫（左）今受邀在台中大罷免宣講，右為台中市議員陳俞融。記者趙容萱／攝影
印太戰略智庫執行長矢板明夫（左）今受邀在台中大罷免宣講，右為台中市議員陳俞融。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市議員陳俞融今在北區舉辦「反共護台、守護民主」廟口開講，宣講大罷免。印太戰略智庫執行長矢板明夫說，這次大罷免是統一和拒絕統一的選擇，也是做世界的台灣，還是做中國的台灣的選擇，愛台灣的行動就是出來投下同意罷免票，粉碎中共統戰

這場廟口開講下午登場，陣容堅強，邀台派歌手閩南狼、法醫高大成、師大教授范世平、立委何欣純、羅美玲、斷健行動發言人台灣衣美局、中三拒瓔發言人 Connie等人，矢板明夫、政治評論員黃澎孝也以神秘嘉賓身分重磅登場。

陳俞融說，藍白立委上任以來，國會亂象頻傳，人民站出來，用罷免選票捍衛台灣的自由與尊嚴，請台中市民踴躍出來投下同意罷免。

閩南狼現場演唱「守護台灣」等創作歌曲，用音樂喚起民眾的台灣認同，現場民眾也跟著音樂互動，場面熱鬧。

高大成說，台灣人若不覺醒，處境很危險，因為中共手段十分無情殘忍，呼籲台灣人要明確拒絕親共立委，支持大罷免，守護台灣未來。

矢板明夫說，這次大罷免是統一和拒絕統一的選擇。大陸對台文攻武嚇已很明顯，國民黨更是全面配合中共在台統戰行為。副總統蕭美琴訪捷克時差點遭中共衝撞，這件事非同小可，甚至在他國恐引起戰爭，但藍白立委卻對這件事卻是輕描淡寫。

矢板明夫指出，川普對陸發動關稅戰，台灣人民只有選擇跟世界站在一邊，美歐日等國家才會站在台灣的背後，所以這次罷免選擇非常重要。台灣人應該更有自信，面對大陸要有敵我意識，挺起胸來拒絕，愛台灣的行動就是出來投下同意罷免票，粉碎中共統戰。

黃澎孝說，如今國民黨立場從反共到親共，早已背叛堅持反共的正藍軍、更背叛了台灣人，請大家要站出來支持大罷免，淘汰親共的國民黨，守護台灣。

台派歌手閩南狼（左）今受邀在台中大罷免宣講時演唱「守護台灣」，右為台中市議員陳俞融。記者趙容萱／攝影
台派歌手閩南狼（左）今受邀在台中大罷免宣講時演唱「守護台灣」，右為台中市議員陳俞融。記者趙容萱／攝影

國民黨 民進黨 矢板明夫 統戰 罷免

延伸閱讀

賴瑞隆掃街喊罷免親共立委 丁學忠：勿誤導大眾

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

大罷免全靠「多討厭候選人」 翁達瑞稱仇恨動員容易：要有信心

豐原五口命案 高大成揭「月入10萬」詐騙術：這類人最好騙

相關新聞

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

罷免投票日定於726，進入最終階段，決戰最後20天。學者認為，賴清德總統「團結十講」推動罷免不成，反倒成為凝聚藍營反罷的...

大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投...

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。