綠台中廟口開講 矢板明夫：大罷免是統一、拒絕統一的選擇

民進黨台中市議員陳俞融今在北區舉辦「反共護台、守護民主」廟口開講，宣講大罷免。印太戰略智庫執行長矢板明夫說，這次大罷免是統一和拒絕統一的選擇，也是做世界的台灣，還是做中國的台灣的選擇，愛台灣的行動就是出來投下同意罷免票，粉碎中共統戰。

這場廟口開講下午登場，陣容堅強，邀台派歌手閩南狼、法醫高大成、師大教授范世平、立委何欣純、羅美玲、斷健行動發言人台灣衣美局、中三拒瓔發言人 Connie等人，矢板明夫、政治評論員黃澎孝也以神秘嘉賓身分重磅登場。

陳俞融說，藍白立委上任以來，國會亂象頻傳，人民站出來，用罷免選票捍衛台灣的自由與尊嚴，請台中市民踴躍出來投下同意罷免。

閩南狼現場演唱「守護台灣」等創作歌曲，用音樂喚起民眾的台灣認同，現場民眾也跟著音樂互動，場面熱鬧。

高大成說，台灣人若不覺醒，處境很危險，因為中共手段十分無情殘忍，呼籲台灣人要明確拒絕親共立委，支持大罷免，守護台灣未來。

矢板明夫說，這次大罷免是統一和拒絕統一的選擇。大陸對台文攻武嚇已很明顯，國民黨更是全面配合中共在台統戰行為。副總統蕭美琴訪捷克時差點遭中共衝撞，這件事非同小可，甚至在他國恐引起戰爭，但藍白立委卻對這件事卻是輕描淡寫。

矢板明夫指出，川普對陸發動關稅戰，台灣人民只有選擇跟世界站在一邊，美歐日等國家才會站在台灣的背後，所以這次罷免選擇非常重要。台灣人應該更有自信，面對大陸要有敵我意識，挺起胸來拒絕，愛台灣的行動就是出來投下同意罷免票，粉碎中共統戰。