快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／王義川領軍罷團車隊掃街 游智彬開戰車衝現場：清醒一點

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
7月26日罷免投票民進黨今下午由立委王義川領軍車隊掃街，不過在活動開始前，新黨副秘書長游智彬也開戰車到現場，與民進黨隔空互相喊話。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票民進黨今下午由立委王義川領軍車隊掃街，不過在活動開始前，新黨副秘書長游智彬也開戰車到現場，與民進黨隔空互相喊話。記者翁唯真／攝影

7月26日罷免投票桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍與市議員及罷團、自發性參與民眾，約200台機車一同從平鎮三崇宮出發，一路車隊掃到桃園區。不過在活動開始前，新黨副秘書長游智彬也開戰車到現場，與民進黨隔空互相喊話。游表示，這次大罷免非常危險，新黨會站在第一線抵抗，要現場罷免民眾清醒一點。

罷團車隊今下午3時30分許掃街，游智彬的車隊下午3時就抵達現場，並持大聲公跟現場民眾大聲喊話。

游智彬表示，今前往平鎮三崇宮車隊出發現場，主要有3個訴求，第一市議員王珮毓母親、前里長溫秀英，因購買滅火器要求廠商支付賄款，因此涉入貪汙被法院判刑。市議員劉仁照自家頂樓違建，還涉嫌私自占用水利地，將其變更為商業用途擺攤。這些事情都應該讓民眾知道。

游智彬還說，對於這次大罷免非常危險，新黨會站在第一線抵抗，也提醒大家，今天三崇宮是漳州人先人到台灣闢建，「平鎮三崇宮是中國人的三崇宮，要以中國人為榮，不要忘記自己的祖先。」並對現在罷免支持者高喊「清醒一點」。

不過，因游智彬未經申請行集會，已違反集會遊行法第25條，遭警方3次舉牌警告，要求立即解散，游智彬在民進黨車掃前便自行離去，雙方未發生衝突。

新黨 民進黨 游智彬 王義川 罷免

延伸閱讀

賴瑞隆掃街喊罷免親共立委 丁學忠：勿誤導大眾

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

「抗中保台是騙局」郝龍斌嗆靠民進黨嘴砲、中共就不會來？

相關新聞

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

罷免投票日定於726，進入最終階段，決戰最後20天。學者認為，賴清德總統「團結十講」推動罷免不成，反倒成為凝聚藍營反罷的...

大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投...

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。