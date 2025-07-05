影／王義川領軍罷團車隊掃街 游智彬開戰車衝現場：清醒一點

7月26日罷免投票桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍與市議員及罷團、自發性參與民眾，約200台機車一同從平鎮三崇宮出發，一路車隊掃到桃園區。不過在活動開始前，新黨副秘書長游智彬也開戰車到現場，與民進黨隔空互相喊話。游表示，這次大罷免非常危險，新黨會站在第一線抵抗，要現場罷免民眾清醒一點。

罷團車隊今下午3時30分許掃街，游智彬的車隊下午3時就抵達現場，並持大聲公跟現場民眾大聲喊話。

游智彬表示，今前往平鎮三崇宮車隊出發現場，主要有3個訴求，第一市議員王珮毓母親、前里長溫秀英，因購買滅火器要求廠商支付賄款，因此涉入貪汙被法院判刑。市議員劉仁照自家頂樓違建，還涉嫌私自占用水利地，將其變更為商業用途擺攤。這些事情都應該讓民眾知道。

游智彬還說，對於這次大罷免非常危險，新黨會站在第一線抵抗，也提醒大家，今天三崇宮是漳州人先人到台灣闢建，「平鎮三崇宮是中國人的三崇宮，要以中國人為榮，不要忘記自己的祖先。」並對現在罷免支持者高喊「清醒一點」。

不過，因游智彬未經申請行集會，已違反集會遊行法第25條，遭警方3次舉牌警告，要求立即解散，游智彬在民進黨車掃前便自行離去，雙方未發生衝突。