丹娜絲颱風要來了！盧秀燕今晚2場助講羅廷瑋 因應防災取消

台中市長盧秀燕啟動全台輔選反罷免，今天上午北上合體藍委賴士葆與林沛祥，原定晚上返回台中為子弟兵羅廷瑋站台，不過隨著輕颱丹娜絲逼近，氣象署晚上將發布陸上颱風警報，盧也取消行程，以防災優先，原訂明天與立委廖偉翔的宣講場次也取消。

中六選區立委羅廷瑋今天下午7時10分、7時40分將分別在台中中區輔順將軍廟、西區均安宮開問政說明會，盧秀燕本擬親自出馬站台，網紅館長陳之漢也預計出席。

氣象署最新預報，預計今晚8時半將發布陸上颱風警報，台中各地目前風雨交加，有不斷加強的趨勢，為了因應防災優先，盧秀燕決定取消輔順將軍廟與均安宮2場助講，先坐鎮市府面對丹娜絲；目前羅廷瑋的2場問政說明會照常舉行，並未取消。

藍營人士指出，盧秀燕現在是全國「最強母雞」，各地遭罷藍委都希望她助陣，台中726第一波遭罷的3名藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋尤其如此；然而颱風影響的不僅是人身財產安全，若被貼上「不顧防災忙著反罷免」的標籤，可能更傷害盧民生為重的形象。