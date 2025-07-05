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立委羅智強遭人恐嚇開槍報警無下文？警：已查出身分對方現被羈押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
國民黨立委羅智強（中）表示辦公室遭人打電話恐嚇卻無下文，台北市警察局澄清，已掌握犯嫌身分，對方因犯其他恐嚇罪嫌，目前被羈押在高雄看守所。記者余承翰／攝影
國民黨立委羅智強（中）表示辦公室遭人打電話恐嚇卻無下文，台北市警察局澄清，已掌握犯嫌身分，對方因犯其他恐嚇罪嫌，目前被羈押在高雄看守所。記者余承翰／攝影

網路出現偵辦柯文哲京華城案的檢察官合成照，台北市警察局迅速查出兩名網友分別涉嫌製作原圖及加工，網友被移送後，遭台北地檢署聲押獲准；立委羅智強今天在反惡罷活動，表示他的辦公室在數星期遭人打電話要開槍，他報警後至今卻沒下文。不過台北市警察局澄清，警方已查出打電話男子，不過男子因為恐嚇他人送辦，被羈押在高雄看守所。

羅智強今天不滿指出，約兩星期前，他的辦公室接到有來電顯示電話，對方恐嚇要開槍殺他，羅智強報警卻至今無下文，他反諷在網路張貼京華城司法官照片的2人，一天內就被收押；另外高雄一名女碩士生，在PTT上指陳菊可能死了？結果四小時就被警方逮捕移送。

針對羅智強辦公室遭恐嚇一事，台北市警察局澄清，6月16日羅智強辦公室遭人打電話恐嚇，當時中正一警分局受理報案後，立即從電話號碼偵查，查出是高雄市一名葉姓男子涉嫌。

不過葉姓男子疑有情緒控管問題，過去就曾犯下多起恐嚇案件，他恐嚇羅智強後，又恐嚇其他人，沒兩天就被高雄市警方逮捕，6月19日就被高雄地方法院裁定羈押，目前目前人在高雄看守所。中正一警分局表示，由於人被羈押，因此近日將擇期南下借提詢問，不會有拖延不辦的情況。

恐嚇 罷免 羅智強

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