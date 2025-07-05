快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

黃呂錦茹是惡罷指標受害者 藍委紛聲援

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，國民黨立委王鴻薇（前）呼籲支持者726一同站出來投下不同意。記者余承翰／攝影
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，國民黨立委王鴻薇（前）呼籲支持者726一同站出來投下不同意。記者余承翰／攝影

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。面臨罷免的台北市國民黨立委王鴻薇李彥秀羅智強徐巧芯賴士葆等宣講懇託，王鴻薇提到台北市黨部主委黃呂錦茹被收押，仍心心念念罷免。羅智強自爆兩周前接獲暴力威脅電話，報警後至今仍抓不到人。徐巧芯也撇中共同路人指控，反轟賴清德總統才像地下電台裡賣藥的。

國民黨今日舉辦反罷造勢，支持者頂著艷陽出席，表態一定出來投下不同意罷免票。

王鴻薇說，黃呂錦茹最近透過律師傳話，說她在裡面仍然心心念念北市五藍委的罷免選情，讓五位藍委要加油努力。今天在這邊不要讓黃呂錦茹失望，「民進黨用司法追殺手段打不倒我們，押人取供也沒辦法壓垮我們，愈打壓我們愈團結。」

李彥秀說，昨天黃呂錦茹抗告被駁回，要加倍努力，也拜託大家出來投罷免票。民進黨沒收台灣民主與言論自由司法獨立，要站出來用這一票讓大罷免大失敗，告訴賴清德總統他錯了。

羅智強說，黃呂錦茹是大惡罷指標性受害者，過去國民黨在台北市的造勢活動都是黃呂舉辦的，黃呂出錢出力不求回報，只心心念念為台灣民主，卻因大惡罷被關。

羅智強也說，世界上沒有一個總統像總統賴清德凶狠無賴，國民黨的黨工、志工被抓200多人，正副主委被關20幾人。民眾黨前主席柯文哲被關快一年；台北市前副市長家破人亡，7月26日投下不同意罷免票，制裁獨裁總統。

羅智強爆料，他的辦公室兩周前也接到恐嚇電話說要槍斃他，他報警處理，相較網友只是在網路上問監察院長陳菊是否過世，4小時就被抓，自己這次被恐嚇還有電話號碼，警方至今抓不到人。

徐巧芯說，跟民進黨意見不合的都是中共同路人，但她要告訴大家，「我們不是紅色的，我們是青天白日滿地紅的，我們擁護的不是中國共產黨，不是中華人民共和國，我們擁護的是中華民國，手中國旗要大力揮舞起來，不要讓台獨分子用中華民國的外殼，繼續欺騙台灣人民」。

徐巧芯轟賴清德總統的團結十講其實是「分裂十講」、「造謠十講」，第一講把地下電台式的台獨史觀拿出來，賴清德不像中華民國總統，像地下電台裡面賣藥的。

賴士葆說，北市五席藍委一席都不能少，因為如果有人垮了，立法院長就變成民進黨立院黨團總召柯建銘，隨時會拿拐杖打人，拒絕柯建銘當立法院長。徐巧芯也出來，向支持者指出上次被柯建銘拐杖打到的地方。

國民黨 徐巧芯 李彥秀 民進黨 王鴻薇 罷免 羅智強 賴士葆 黃呂錦茹

延伸閱讀

籲726投賴清德不同意票 朱立倫：柯建銘不要想敲立法院長的議事槌

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

賴清德取消今晚第五講 朱立倫轟亂講：民進黨都不希望賴再講

發表新書護民主反惡罷 羅智強不捨羅廷瑋無端遭罷

相關新聞

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

罷免投票日定於726，進入最終階段，決戰最後20天。學者認為，賴清德總統「團結十講」推動罷免不成，反倒成為凝聚藍營反罷的...

大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投...

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。