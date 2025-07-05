黃呂錦茹是惡罷指標受害者 藍委紛聲援

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。面臨罷免的台北市國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆等宣講懇託，王鴻薇提到台北市黨部主委黃呂錦茹被收押，仍心心念念罷免。羅智強自爆兩周前接獲暴力威脅電話，報警後至今仍抓不到人。徐巧芯也撇中共同路人指控，反轟賴清德總統才像地下電台裡賣藥的。

國民黨今日舉辦反罷造勢，支持者頂著艷陽出席，表態一定出來投下不同意罷免票。

王鴻薇說，黃呂錦茹最近透過律師傳話，說她在裡面仍然心心念念北市五藍委的罷免選情，讓五位藍委要加油努力。今天在這邊不要讓黃呂錦茹失望，「民進黨用司法追殺手段打不倒我們，押人取供也沒辦法壓垮我們，愈打壓我們愈團結。」

李彥秀說，昨天黃呂錦茹抗告被駁回，要加倍努力，也拜託大家出來投罷免票。民進黨沒收台灣民主與言論自由司法獨立，要站出來用這一票讓大罷免大失敗，告訴賴清德總統他錯了。

羅智強說，黃呂錦茹是大惡罷指標性受害者，過去國民黨在台北市的造勢活動都是黃呂舉辦的，黃呂出錢出力不求回報，只心心念念為台灣民主，卻因大惡罷被關。

羅智強也說，世界上沒有一個總統像總統賴清德凶狠無賴，國民黨的黨工、志工被抓200多人，正副主委被關20幾人。民眾黨前主席柯文哲被關快一年；台北市前副市長家破人亡，7月26日投下不同意罷免票，制裁獨裁總統。

羅智強爆料，他的辦公室兩周前也接到恐嚇電話說要槍斃他，他報警處理，相較網友只是在網路上問監察院長陳菊是否過世，4小時就被抓，自己這次被恐嚇還有電話號碼，警方至今抓不到人。

徐巧芯說，跟民進黨意見不合的都是中共同路人，但她要告訴大家，「我們不是紅色的，我們是青天白日滿地紅的，我們擁護的不是中國共產黨，不是中華人民共和國，我們擁護的是中華民國，手中國旗要大力揮舞起來，不要讓台獨分子用中華民國的外殼，繼續欺騙台灣人民」。

徐巧芯轟賴清德總統的團結十講其實是「分裂十講」、「造謠十講」，第一講把地下電台式的台獨史觀拿出來，賴清德不像中華民國總統，像地下電台裡面賣藥的。

賴士葆說，北市五席藍委一席都不能少，因為如果有人垮了，立法院長就變成民進黨立院黨團總召柯建銘，隨時會拿拐杖打人，拒絕柯建銘當立法院長。徐巧芯也出來，向支持者指出上次被柯建銘拐杖打到的地方。