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賴瑞隆掃街喊罷免親共立委 丁學忠：勿誤導大眾

中央社／ 雲林縣5日電

民進黨立委賴瑞隆今天陪罷免國民黨立委丁學忠團隊在雲林虎尾掃街，他說希望台灣所有罷免區的鄉親們站出來，用手中選票將親共立委罷掉。丁學忠表示，不要為了政治操作誤導大眾。

賴瑞隆與We care高雄發起人尹立、高雄市議員黃彥毓及來自嘉義、南投、彰化罷團的成員，今天到虎尾街區參與罷免丁學忠活動。

賴瑞隆致詞說，目前是台灣民主最危機的時刻，他擔任三屆的立委，立法院從來沒有這麼混亂過，最關鍵的因素就是中共的手伸進了台灣。

賴瑞隆表示，中共本來想要拿下總統大位操控台灣，但失敗後採用另外的策略，透過掌握國會多數癱瘓台灣，通過99%的學者都說違憲的國會擴權法案，癱瘓大法官會議，修改財劃法讓中央損失近3000多億，刪減總預算讓國家難以運作，造成1年半以來國會的亂象。

賴瑞隆說，傅崐萁、丁學忠這些人，配合中共的動作，用國會的力量摧毀台灣的民主，台灣不要成為第二個香港，7月26日請公民們站出來，用手中的罷免票，將親共立委罷免掉，讓台灣有自由民主的未來。

丁學忠服務處表示，丁學忠從政以來始終尊重民主、保障言論自由，面對不同意見與批評，選擇理性回應、用政績說話。呼籲公民團體與相關人士，在行使民主權利的同時，也請尊重法治規範，不要為了政治操作而誤導大眾、煽動情緒，讓台灣珍貴的民主價值被曲解與消費。

丁學忠 罷免 賴瑞隆

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