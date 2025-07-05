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籲726投賴清德不同意票 朱立倫：柯建銘不要想敲立法院長的議事槌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨主席朱立倫（中）宣講反罷，聚焦藍營投票率，表示726一定要站出來，對賴清德總統投下不同意票，這才是關鍵，民進黨立院黨團總召柯建銘不要想敲立法院長的議事槌。記者余承翰／攝影
國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨主席朱立倫（中）宣講反罷，聚焦藍營投票率，表示726一定要站出來，對賴清德總統投下不同意票，這才是關鍵，民進黨立院黨團總召柯建銘不要想敲立法院長的議事槌。記者余承翰／攝影

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨主席朱立倫宣講反罷，聚焦藍營投票率，表示726一定要站出來，對賴清德總統投下不同意票，這才是關鍵，民進黨立院黨團總召柯建銘不要想敲立法院長的議事槌。

朱立倫今出席反罷造勢宣講反惡罷。他說，賴清德逼著民眾要站出來，賴清德當一年多的總統不做正事，完全沒有在為民眾做事情，每天拚政治搞惡鬥，輸了就翻桌重選，只為了權力。賴清德掌握行政、司法、考試、監察還不夠，要一把抓，要獨裁，要打掉雜質，要清洗所有反對的力量，這就是今天碰到的最大悲哀，也是全世界從來沒有發生過的事情，這是台灣民主之恥。

朱立倫表示，全世界從來沒有發生過對所有在野黨的立委發動罷免，台灣歷史也從來沒有過，這位獨裁者正在消滅民主，摧毀自由，所以一定要捍衛下一代，捍衛民主。一定要告訴賴清德，做總統就要顧好所有民眾關心的議題，不要在那邊講團結十講，根本是「亂台十講」，簡稱「亂講」，每天亂講，造謠生事搞鬥爭。

朱立倫指出，民眾現在最關心的是到底關稅是幾%，匯率會變多少，光到今天為止，所有的中小企業出口廠商已損失13%，這些產業要怎麼辦？「台灣人所有的資產，我們的外匯存底，已經損失一兆多了，錢要怎麼辦」。年輕人就業的問題，高房價的議題，詐騙的問題，都不好好處理。夏天這麼熱，會不會停電，會不會缺電，產業會不會缺電，賴清德沒有辦法回答，每個民生議題都不在賴清德關心的範圍裡。

朱立倫強調，賴清德的團結十講，只為了一個目的，就是搞惡罷，搞鬥爭。726一定要站出來，對賴清德投下不同意票，這才是關鍵。至於柯建銘，想都不要想，不要每天想在那邊敲立法院長的議事槌，柯如果當立法院長，立法院就更亂更吵，無法為民眾做事。726站出來，捍衛民主， 讓賴清德得到教訓，讓柯建銘的願望沒有辦法達成，每一席藍委都要保住。

國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨 立法院 罷免 賴清德

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