「出來投票他們就會怕」 侯友宜反罷免催票：726投票給政府教訓

國民黨反罷免大型造勢今天在台北市府前廣場登場。新北市長侯友宜致詞時指出，民進黨民意僅40%，其餘60%老百姓都是善良又沉默的多數，他常聽到很多人把當今政府罵到沒一塊好，民調做出來不同意罷免絕對占多數，但會不會走出來投票又是另一事，726站出來投票反罷免，他們就會怕了、「出來投票我們就贏了！」

侯友宜說，這幾天他陪著國民黨立委張智倫、王鴻薇去拜票，遇到很多市民老百姓，他們都認為「罷什麼免」，是勞民傷財、吃飽太閒、沒事做，肚子都顧不飽要罷什麼免，這些店頭都是小生意人，都說出人民的聲音。

「管一支長長」侯友宜說，大家都說反罷免，支持雙北市這幾位優質立委，但會不會投票都不知道，不知到底有多少人會走出來。

侯友宜說，民進黨民意只有40%，其餘60%都是善良沉默與不表態的多數，民調做出來，不同意罷免絕對比同意罷免高很多，但很多人很善良、很沉默、不想介入政治，認為選舉離我們很遠，要大家走出家門到投票所真的不簡單。

侯友宜說，看看政府這幾年做得這麼差，砍一般補助款都砍到辛苦人，新北市砍了30多億，台北市砍得更多，錢卻要拿去補貼台電千億元，「這些錢拿去幫助辛苦人不是更好嗎？」，台北市前幾天停電，停了8000多戶，企業都在談用電問題。

侯友宜說，政府要關心的是民生問題、人民肚子問題、人民需要你做哪些事，不是搞對立、搞衝突、搞分裂，只有40%的政府不懂包容、體諒、不懂做對的事情，還搞大罷免，「講什麼團結，結果都是分裂」。

侯友宜說，今天我們不能不再承擔，不能不團結，不能再保持沉默，政府用媒體、政府資源，發動訊息戰、心理戰，剝奪人民信任、感情，如果人民再不看清楚、不走出來，就不要老是怨懟政府為何不換掉。

侯友宜更說，他先前要做一個廣告希望踴躍出來投票，行文中選會卻被說「不能踴躍」，他第一次聽到中選會說不能踴躍投票，「叫我們不要踴躍，就是他們怕啦！沉默多數站出來他就怕了！」

「一個藍委都不能掉」侯友宜說，一個人只要幫忙打100通電話，票催下去就對了去，把良知找回來，沒有站出來，就不要再怨懟政府，只要出來投票，我們就贏了；用催票、拉票、投票，給這個造成政治不穩定、兩岸不和平、民生凋敝的政府一個教訓。