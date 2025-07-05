反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，「團結十講」從來不提民進黨養共諜，賴清德欠台灣人民一個道歉，賴清德、民進黨沒資格發動罷免。

蔣萬安指出，出去透過民主的選舉，一票一票選出台北市5位優秀的立委，立委監督政府的施政，天經地義，看緊人民的荷包、嚴審預算，是他們的天職，立法委員提出福國利民的法案，更是符合人民期待。

他說，台北市5立委，這段期間提出還假於民，國定假日增加5天，修法捍衛正義，司法關說有罪，他們讓核電延役，讓電價凍漲，他們為軍人加薪，提高國軍的薪資，他們在中央爭取250億，讓台北市的捷運建設，包含南環段全線動工，他們問政品質監督政府的施政，為民喉舌的決心，都是台北市的驕傲。

蔣萬安表示，民進黨發動大罷免，說這些立委親共，但真正在養共諜，重用共諜，跟共匪為伍的是民進黨執政的政府，他們執政的總統府、國安會、外交部、民進黨黨部，賴清德對這件事情，從來沒有給人民交代。

蔣萬安說，賴清德的「團結十講」從來不提共諜這件事情，卻反而轉過身來指責其他所有人，打掉雜質「你們是共匪」把人民選出來的立委要被罷免，賴清德欠台灣人民一個道歉，賴清德、民進黨沒有資格發動罷免。

蔣萬安表示，希望每一個人，投票投下不同意罷免「告訴賴清德，我們不同意」不同意賴清德只搞政治不做正事，不同意賴清德嘴巴反共，自己養共諜，不同意依賴清德要打掉雜質，要進行思想清洗，不同意依賴清德要人民要用肺發電，火力全開，不同意賴清德選輸就翻桌，還用納稅錢陪民進黨大罷免。