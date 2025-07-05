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批賴清德、曹興誠孩子海外吃香喝辣 趙少康：叫回來台灣枕戈待旦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣董事長趙少康。聯合報資料照
中廣董事長趙少康。聯合報資料照

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。中廣董事長趙少康宣講反罷，呼籲支持者726投下不同意罷免。趙少康說，曹興誠說有掃除內奸的責任，但內奸都在他們旁邊，叫賴清德總統、曹興誠等的孩子回來台灣，在海外吃香喝辣，在台搞台獨，「陷我們生死於不顧」。

趙少康說，台北市5名藍委哪個做不好，個個都做好，找不到理由就說仇恨值高，是誰仇恨誰，「是他們仇恨我們，我們沒有仇恨他們」，在立法院表現好、質詢好、提案好、預算監督好、政策建議好、能見度高，這就叫仇恨值高，有道理嗎？選立委出來，立委卻說到立院不說話、不質詢、當乖乖牌，會投嗎？真可惡。這麼熱的天到處奔波，就是看不慣，不信正義喚不回。

趙少康表示，一旦民進黨多數，藍白少數，看台灣會變怎樣。藍白多數可以制衡執政黨，一旦失去制衡，台灣就慘了。台灣面對問題有多少？詐騙橫行，要面臨川普關稅，到現在怎樣還搞不清楚，社會混亂，經濟凋敝，誰到菜市場買1萬元的菜，買1千元就不錯了，賴清德好大的口氣。

趙少康指出，藍委當選才一年，不到一年就開始部署罷免，台灣人本來很善良有禮，各行各業都在自己的崗位努力，搞政治的民進黨正事不做，想的都是邪門歪道跟罷免，只要罷免掉就可以為所欲為。昨天民進黨在花蓮誓師遊台灣，曹興誠說有掃除內奸的責任、保衛國家的責任，趙反問「內奸在哪裡，匪諜在哪裡？都在他們旁邊，我們有保衛國家的責任。」

趙少康說，「叫賴清德、曹興誠、這些部會首長的孩子都回來台灣，在海外吃香喝辣，他們在台灣搞台獨，陷我們的生死於不顧」，可以這樣嗎？內除內奸，把匪諜抓起來，叫大官的孩子都回來，不要說國難就回來，「你怎麼知道國難何時發生？回來，枕戈待旦。」贏只有一個方法，當時投給北市五位藍委的，這次都出來投票，這樣就罷不掉。

趙少康提到投票率決定罷免成敗關鍵，呼籲出來投票，他說，媽祖是福建人，賴清德算是南島血統，他跟賴清德一起去驗DNA。賴清德比較像日本人，那個頭髮弄得像日本人，他才不信賴清德是南島人，亂扯一通。把上次投票的人都請出來就贏了，兩岸搞得緊張，馬英九時期兩岸和平，馬英九有出賣主權，犧牲權利嗎？都沒有。為什麼現在這麼緊張，兵役從四個月變一年，將來可能變兩年，「我們要變成刺蝟、豪豬，你願意變成刺蝟嗎？」票投民進黨，台灣變戰場。票投大罷免，全民上戰場。

曹興誠 民進黨 罷免 賴清德 趙少康

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