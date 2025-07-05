王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區，王義川表示，今有200台機車一同參與，沿途各加油點也有議員會一起加入，一定要讓大罷免大成功。

「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」車隊掃街今下午3時30分許舉行，現場許多支持者熱情自主參與，並主動跟車隊揮手並大喊加油。

王義川表示，同意罷免大車隊從今天開始，首站就選在桃園，就從立委呂玉玲的選區出發，從平鎮到中壢立委魯明哲選區，沿途也會經過立委邱若華八德選區，再到桃園選區的立委萬美玲，最後到立委牛煦庭龜山選區。

王說，接下來有1場在楊梅的活動，去找立委涂權吉，那今天車隊原先預估有200台的機車，中途各加油點各議員也會加入，讓車隊規模愈來愈大。相信今天這場車隊遊行，跟由聯電創辦人曹興誠發起的護國大遶境正在花蓮、台東舉行，東西2邊南北雙方分進合擊，要讓這一次的大罷免的活動，「大罷免大同意、大罷免大成功」。

73歲的劉先生自主參加機車掃街活動，他表示，自己住在中壢原先也是國民黨，但真的看不下去立院亂象，自發性參加活動，能催出一票是一票。

48歲的林小姐說，自己小孩還在家，但真的覺得這是一件很重要的事，一定要出門參加自己騎車出門跟一段，等等還要回家帶小孩。