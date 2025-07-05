快訊

丹娜絲進逼最快今晚20:30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

丹娜絲颱風還沒登陸…嘉義縣豪雨釀災 橋驚見坍方破洞

聽新聞
0:00 / 0:00

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區，王義川表示，今有200台機車一同參與，沿途各加油點也有議員會一起加入，一定要讓大罷免大成功。

「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」車隊掃街今下午3時30分許舉行，現場許多支持者熱情自主參與，並主動跟車隊揮手並大喊加油。

王義川表示，同意罷免大車隊從今天開始，首站就選在桃園，就從立委呂玉玲的選區出發，從平鎮到中壢立委魯明哲選區，沿途也會經過立委邱若華八德選區，再到桃園選區的立委萬美玲，最後到立委牛煦庭龜山選區。

王說，接下來有1場在楊梅的活動，去找立委涂權吉，那今天車隊原先預估有200台的機車，中途各加油點各議員也會加入，讓車隊規模愈來愈大。相信今天這場車隊遊行，跟由聯電創辦人曹興誠發起的護國大遶境正在花蓮、台東舉行，東西2邊南北雙方分進合擊，要讓這一次的大罷免的活動，「大罷免大同意、大罷免大成功」。

73歲的劉先生自主參加機車掃街活動，他表示，自己住在中壢原先也是國民黨，但真的看不下去立院亂象，自發性參加活動，能催出一票是一票。

48歲的林小姐說，自己小孩還在家，但真的覺得這是一件很重要的事，一定要出門參加自己騎車出門跟一段，等等還要回家帶小孩。

而媒體詢問昨民眾黨主席黃國昌罵民進黨說，一天到晚都指責別人是那個中共同人，王回應，民眾黨在立法院裡配合國民黨、傅崐萁的指揮，在立法院的程序委員會擋下無數的國安法案，所有的國安法案想要進到立法院一讀的審議，都被國民黨跟民眾黨擋下來，如果黃國昌說那不是中共同路人，那就是「中共自己人」。

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川（右6）領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影
7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川（右6）領軍，與市議員及罷團，從平鎮區一路車隊掃到桃園區。記者翁唯真／攝影

呂玉玲 國民黨 民進黨 涂權吉 牛煦庭 王義川 罷免 萬美玲 邱若華 魯明哲

延伸閱讀

曹興誠強勢領導罷團 綠派系憂尾大不掉成黨內新掣肘

「曹派」模式有跡可循 類似當年林崑海「海派」崛起

抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

王義川攻占花蓮黃昏市場掃街 有攤商大方推優惠挺罷免

相關新聞

大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投...

王義川率200機車掃街催大罷免 7旬翁由藍變色嘆：看不下去立院亂象

7月26日罷免投票剩下21天，桃園市藍營六席立委全進入投票定生死，民進黨今下午由立委王義川領軍，與市議員及罷團，從平鎮區...

反惡罷！蔣萬安轟賴清德「欠台灣人一個道歉」：沒資格發動罷免

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場登場。台北市長蔣萬安宣講時指出，賴清德說要打掉雜質，...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

「出來投票他們就會怕」 侯友宜反罷免催票：726投票給政府教訓

國民黨反罷免大型造勢今天在台北市府前廣場登場。新北市長侯友宜致詞時指出，民進黨民意僅40%，其餘60%老百姓都是善良又沈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。