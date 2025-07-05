「抗中保台是騙局」郝龍斌嗆靠民進黨嘴砲、中共就不會來？

國民黨反罷免大型造勢活動首場今下午在北市府前廣場舉辦，北市前市長郝龍斌宣講批民進黨是詐騙集團，領導人帶頭詐騙，更嗆「抗中保台本身就是騙局」，如果中共有一天武力犯台，靠民進黨的嘴砲、賴清德的嗆中共，中共就不會來？

郝龍斌表示，民進黨發動大罷免，要罷免5位立委，而且無差別罷免，不只是惡罷，還是民主之恥。昨天立法院在談是否要還稅於民，民進黨說要來付電費、補國防黑洞，藍白主張還稅於民，因為這些錢是從民眾口袋拿出來，第一步要做的是確保5位立委捍衛權益。

郝龍斌指出，身為台北市民，今年大家都說為什麼要大罷免，因為國民黨亂刪預算、杯葛施政，他批真正在亂刪國民黨、台北市政府預算，杯葛台北施政，就是民進黨、中央政府。民進黨沒理由砍北市府統籌分配款，地方補助款也沒理由刪，幾百億元包含捷運、公托、老人安養、幼兒補助。

他點名，是民進黨在亂刪預算、杯葛施政。今天不只要捍衛北市5位藍委，更重要是捍衛所有國民黨被罷免的立委，不只反對惡霸，只有他們在才能捍衛施政、預算。

郝龍斌提及，最近豐原一家五口因被詐騙輕生，也點出台灣每月1.5萬件詐騙案，1至6月詐騙金額共500億元，他感嘆台灣變成一個詐騙島，因為民進黨本身就是一個詐騙集團。

他說，民進黨說國民黨亂刪預算、杯葛施政，今年國會通過中央政府有史以來最高的總預算2.9兆元，蔡英文當總統從沒拿過這麼高。賴講國民黨刪國防預算，不支持國防，但國民黨刪連1％都沒有，賴說凍結900億元，他作為三軍統帥，要不就是不進入狀況，要不就是詐騙、欺騙，賴講時，已經通過，沒有凍結。

郝龍斌更批，民進黨一再強調為什麼要大罷免，因為要抗中保台，他直呼「抗中保台本身就是一個騙局。」如果中共武力犯台，我們可以靠大罷免，民進黨國會立委過半，中共就不來打？我們靠黑熊部隊就可以捍衛家園？靠民進黨的嘴砲、賴清德的嗆中共，中共就不會來？

他認為，當中共有一天武力犯台時，國民黨雖然不認同民進黨，但必須要跟民進黨共同並肩作戰、保衛家園。當戰爭開始，共同抵禦外侮時，必須要有互信，如果民進黨今天製造分裂，沒有互信，要怎麼抗中保台？抗中保台絕對對大罷免沒有幫助。因為民進黨詐騙，把台灣變成詐騙之島，領導人領頭詐騙，愈打愈炸。

郝龍斌遺憾，5位藍委通通被完成二階連署，這代表民進黨是有25%實力。北市有6成以上藍軍選民，喊話大家積極拉票，用選票教訓民進黨、把5位藍委保存下來，保衛國家和民主。