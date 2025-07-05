大罷免忍受汙辱迫害 連勝文轟民進黨：放任叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨

國民黨今下午在台北市政府前，舉辦首場反罷造勢。國民黨副主席連勝文表示，台灣不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投胎在北韓。他也轟民進黨放任自己的禽獸攻擊國民黨，後悔沒有藥醫，如果不想後悔就出來投票。

連勝文宣講反罷，他說，颱風來的前一天特別悶熱，感謝大家願意為了捍衛台灣民主最後一點點監督與制衡站出來，民主政治監督、制衡本就是重要原則，才能防止絕對權力絕對腐化，避免民進黨貪婪政客竊取國家資源。民進黨掌控行政、監察、考試，連本來應該獨立的司法都當作武器砍殺在野黨，在立法院有將近一半的席次，這等於將近90%的權力、資源掌握在民進黨手上，而賴清德、民進黨要百分百的掌權，為了民進黨龐大的金錢利益。

連勝文表示，前陣子美國有群人站出來反對川普，說美國沒有國王，他今天要說台灣也沒有皇帝，也不准有皇帝，民進黨如果要當皇帝，就祈禱下輩子投胎在北韓，不允許民進黨任何人集權做皇帝。賴清德這一年做了什麼好事，誰說得出來？沒有人記得。可是最近台幣暴力升值，台幣兌美元從33元升到28元，產品出口到美國還要面對關稅，很多企業半年報馬上就要出來，慘不忍睹。

連勝文指出，美國產品進口到台灣，要不要降關稅，「行政院的那個人姓卓的」說零關稅，是指台灣變零關稅，如果對美國降到零關稅，日本來要求要不要降，歐盟來要求要不要降。全世界所有正常領導人，還沒有發瘋的領導人，都在想怎樣帶領國家突破經濟海嘯，面對地緣政治衝突的各種影響，只有賴清德關起門來搞鬥爭，鬥柯文哲、鬥民眾黨，再用各種手段鬥爭國民黨，為的就是要掌權，為的是利益。

連勝文提到，這次罷免完全沒有正當性，民進黨放任自己的禽獸，叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨。他以前的助理也就是台中藍委黃健豪，去年當選立委，就有人放話要罷免，為的還是權力、利益，還有更多國民黨同仁要忍受這些禽獸的汙辱以及迫害。

連勝文說，去年基隆市府為了收回市產，民進黨以此理由罷免基隆市長謝國樑，六個官司是基隆市府全勝訴，還好罷免沒過，否則現在才發現謝國樑是站在正義的一方怎麼辦。後悔沒有藥醫，如果不想後悔就出來投票，那些叫自己鳥或什麼熊的禽獸，還要容許他們扭曲台灣社會的價值嗎？還要容忍用仇恨跟偏見罷免不同意見的人嗎？賴清德、民進黨不能接受不同意見的制衡，這些禽獸已經放話，不管什麼選舉，國民黨的人都要罷免，「民主不是民進黨做主，而是民進黨做主人，我們所有都是奴隸」。最後呼籲民眾，726出來投下不同意罷免。