雙北罷團合體車掃 百公里騎行拚罷免藍委

「罷免是愛・反共護台晚會」今晚登場，由雙北11個罷免藍委團體組成的「雙北串騎青鳥冬鹿」車掃活動，今下午自新北與台北多地啟程，合體展開總長逾百公里的機車串聯行動，象徵「青鳥再現、紅委不見」，號召民眾一同走上罷免之路。立委葉元之對此無意見。

本次活動亮點為雙北罷免團體首次組成全志工車隊，從汐止、泰山、新店、中和等地出發，依路線接力串騎，沿途經過港湖、中山、大安、文山等地區，最終將於晚間會師台北濟南路主會場，參與罷免洪孟楷與葉元之的宣示晚會。

罷免發言人指出，這次行動約百台機車參與，沿途更有不少民眾自發加入車掃隊伍，參與人數超乎預期。團體強調，全程將嚴守交通規則、不爭道穿插，並由補給車與壓隊車全程守護，確保行車安全，讓每位參與者都能平安、快樂地完成民主之路。

新北部分的車掃自13時54分起從泰山出發，途經板橋、中和、永和、新店，15時40分將於板橋區區運路77號進行聯訪，隨後合流至台北景美站與台北各區罷團會師。