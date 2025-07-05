快訊

美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇

兒子砍人持毒遭逮！紀寶如首露面 含淚鞠躬再次道歉：是我教得不好

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北罷團合體車掃 百公里騎行拚罷免藍委

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雙北11個罷免藍委團體組成的「雙北串騎青鳥冬鹿」車掃活動，今下午自新北與台北多地啟程。記者李定宇／攝影
雙北11個罷免藍委團體組成的「雙北串騎青鳥冬鹿」車掃活動，今下午自新北與台北多地啟程。記者李定宇／攝影

罷免是愛・反共護台晚會」今晚登場，由雙北11個罷免藍委團體組成的「雙北串騎青鳥冬鹿」車掃活動，今下午自新北與台北多地啟程，合體展開總長逾百公里的機車串聯行動，象徵「青鳥再現、紅委不見」，號召民眾一同走上罷免之路。立委葉元之對此無意見。

本次活動亮點為雙北罷免團體首次組成全志工車隊，從汐止、泰山、新店、中和等地出發，依路線接力串騎，沿途經過港湖、中山、大安、文山等地區，最終將於晚間會師台北濟南路主會場，參與罷免洪孟楷與葉元之的宣示晚會。

罷免發言人指出，這次行動約百台機車參與，沿途更有不少民眾自發加入車掃隊伍，參與人數超乎預期。團體強調，全程將嚴守交通規則、不爭道穿插，並由補給車與壓隊車全程守護，確保行車安全，讓每位參與者都能平安、快樂地完成民主之路。

新北部分的車掃自13時54分起從泰山出發，途經板橋、中和、永和、新店，15時40分將於板橋區區運路77號進行聯訪，隨後合流至台北景美站與台北各區罷團會師。

台北車隊則從11時25分自汐止出發，接力串聯港湖、中山松山、松信、大安、文山等區，最終推進至濟南路會場。原訂終點青島東路，因應週末人車潮已改至濟南路集結。

雙北11個罷免藍委團體組成的「雙北串騎青鳥冬鹿」車掃活動，今下午自新北與台北多地啟程。記者李定宇／攝影
雙北11個罷免藍委團體組成的「雙北串騎青鳥冬鹿」車掃活動，今下午自新北與台北多地啟程。記者李定宇／攝影

罷免 葉元之 青鳥

延伸閱讀

大罷免全靠「多討厭候選人」 翁達瑞稱仇恨動員容易：要有信心

選高雄市長蓄積能量？邱議瑩現身北市助罷免

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

影／吳思瑤、賴瑞隆至板橋大罷免 葉元之批放牛班惡罷資優班

相關新聞

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／草屯喊話挺馬游 韓國瑜撂金句：一寸光陰一寸金，罷免原來發神經

立法院長韓國瑜中午參加在南投縣全台城隍大會師，面對信眾，韓國瑜大談官德民心，更大力讚揚南投立委馬文君與游顥表現優秀，對即...

青鳥稱「不罷免不配搭公車」柳采葳轟：賴清德養出的紅衛兵

台北市議員柳采葳今在臉書指出，近期罷免團體包下公車廣告，並在公車上寫下「不配代表人民」甚至有支持者宣稱「搭這班公車就要出...

挺藍反惡霸聲援柯文哲 黃國昌：柯唯一做錯事就是得罪賴清德

國民黨今在北市政府前辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌率黨籍議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞站台，黃表示，柯文哲唯一做錯事...

「抗中保台是騙局」郝龍斌嗆靠民進黨嘴砲、中共就不會來？

國民黨反罷免大型造勢活動首場今下午在北市府前廣場舉辦，北市前市長郝龍斌宣講批民進黨是詐騙集團，領導人帶頭詐騙，更嗆「抗中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。