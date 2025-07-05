民進黨發動大罷免 戴錫欽轟民主法治最大人禍：民進黨與惡的距離是零

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，下午在台北市府前廣場登場。北市黨部代理主委、議長戴錫欽上台助講指出，這次民進黨所發起的大罷免，是台灣民主自由法治推動3、40年來面對的最大人禍，還批所謂的大惡罷「民進黨與惡的距離是零」他們就是惡的代表。

戴錫欽指出，今天7月5日沒有發生大地震，也希望剛形成的丹娜絲颱風，不要對台灣造成天然災害的影響，但台灣現在最怕的不是天災是人禍，天災可以防預，人禍很難防，這次民進黨所發起的大罷免，是台灣民主自由法治推動3、40年來面對的最大人禍。

他還說，有部戲劇叫做「我們與惡的距離」民進黨發動的大罷免，也就是所謂的大惡罷，民進黨與惡的距離是零，他們就是惡的代表。

戴錫欽指出，台北市過去這2年多來，大家看到市長蔣萬安的市府團隊很棒，大巨蛋可以打棒球，這兩天大巨蛋有五月天的演唱會，之前有阿妹有周杰倫，整個大巨蛋經濟通通帶動起來了。

戴錫欽也說，在立法院的財劃法修正過程當中，北市5位立委共幫台北市爭取了416億，台北市1年的總預算大概2千億左右，等於是北市每一年總預算超過20%，如果有這400多億，蔣萬安可做更多事情，但相對的，如果7月26日民進黨得逞，台北市優秀的立委，沒辦法替台北市進行爭取更多的預算，更多的福祉，蔣萬安也難以施展拳腳。