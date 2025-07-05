國民黨反罷免 張善政：蔡英文時期立院沒功能、監院在睡覺

國民黨反罷免首場大型活動今下午在台北市政府前廣場登場，桃園市長張善政出席活動強調台北跟桃園是共同生活圈，不僅台北5席、桃園6席藍委「一個不能少」，全國各地的藍委都要保住，726一定要出來投不同意罷免票。

張善政致詞時表示，罷團發動罷免理由是國民黨破壞國家財政又違法擴權，理由實在牽強。財劃法修正，台北增加的配合款全國第一，桃園也增加不少，大家不要嗎？想當年，賴清德當台南市長的時候，也是呼籲中央修法。

張善政說，過去8年，蔡英文時代的立法院不叫立法院，叫「立法局」，完全沒有作為，不論中央做錯什麼事，立法院都不敢吭聲，好不容易國民黨和民眾黨加起來席次過半修正財劃法，竟然落下破壞國家財政罪名，有公理嗎？

張善政也說，賴英文執政時期，一大堆弊案立法院不能追，監察院也在睡覺，立法院修法，結果被說是違法擴權，「美國國會也有調查權，美國可以，為什麼台灣不可以？」如果立法院沒有調查權，監察院在睡覺，那麼一個個弊案將無法水落石出。

另外，國民黨各地黨部近日被檢調單位搜索，幹部被約談收押，桃園根本沒有在罷免，黨部祕書長李世俊也被帶走問話；張善政認為沒有道理，這也是國民黨立委羅智強為什麼要在立法院推妨害司法公正罪的原因，一定要把好立委留在立法院，726一定要出來投部同意罷免票。