快訊

美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇

兒子砍人持毒遭逮！紀寶如首露面 含淚鞠躬再次道歉：是我教得不好

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨反罷免 張善政：蔡英文時期立院沒功能、監院在睡覺

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，桃園市長張善政到場聲援。記者余承翰／攝影
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，桃園市長張善政到場聲援。記者余承翰／攝影

國民黨罷免首場大型活動今下午在台北市政府前廣場登場，桃園市長張善政出席活動強調台北跟桃園是共同生活圈，不僅台北5席、桃園6席藍委「一個不能少」，全國各地的藍委都要保住，726一定要出來投不同意罷免票。

張善政致詞時表示，罷團發動罷免理由是國民黨破壞國家財政又違法擴權，理由實在牽強。財劃法修正，台北增加的配合款全國第一，桃園也增加不少，大家不要嗎？想當年，賴清德當台南市長的時候，也是呼籲中央修法。

張善政說，過去8年，蔡英文時代的立法院不叫立法院，叫「立法局」，完全沒有作為，不論中央做錯什麼事，立法院都不敢吭聲，好不容易國民黨和民眾黨加起來席次過半修正財劃法，竟然落下破壞國家財政罪名，有公理嗎？

張善政也說，賴英文執政時期，一大堆弊案立法院不能追，監察院也在睡覺，立法院修法，結果被說是違法擴權，「美國國會也有調查權，美國可以，為什麼台灣不可以？」如果立法院沒有調查權，監察院在睡覺，那麼一個個弊案將無法水落石出。

另外，國民黨各地黨部近日被檢調單位搜索，幹部被約談收押，桃園根本沒有在罷免，黨部祕書長李世俊也被帶走問話；張善政認為沒有道理，這也是國民黨立委羅智強為什麼要在立法院推妨害司法公正罪的原因，一定要把好立委留在立法院，726一定要出來投部同意罷免票。

國民黨 張善政 罷免 蔡英文

延伸閱讀

桃園道路挖挖補補惹民怨！里長嘆成出氣包 張善政允改善

中壢龍岡消防分隊獲捐贈救護車 張善政：為市民生命安全再添一道保障

蔡英文缺席民進黨全代會 趙少康：對賴清德投不同意票

只問心情不問速度 張善政宣布八德兒美館轉型方向

相關新聞

影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆...

影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而...

影／草屯喊話挺馬游 韓國瑜撂金句：一寸光陰一寸金，罷免原來發神經

立法院長韓國瑜中午參加在南投縣全台城隍大會師，面對信眾，韓國瑜大談官德民心，更大力讚揚南投立委馬文君與游顥表現優秀，對即...

青鳥稱「不罷免不配搭公車」柳采葳轟：賴清德養出的紅衛兵

台北市議員柳采葳今在臉書指出，近期罷免團體包下公車廣告，並在公車上寫下「不配代表人民」甚至有支持者宣稱「搭這班公車就要出...

挺藍反惡霸聲援柯文哲 黃國昌：柯唯一做錯事就是得罪賴清德

國民黨今在北市政府前辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌率黨籍議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞站台，黃表示，柯文哲唯一做錯事...

「抗中保台是騙局」郝龍斌嗆靠民進黨嘴砲、中共就不會來？

國民黨反罷免大型造勢活動首場今下午在北市府前廣場舉辦，北市前市長郝龍斌宣講批民進黨是詐騙集團，領導人帶頭詐騙，更嗆「抗中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。