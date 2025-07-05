國民黨反惡罷！侯漢廷喊「好立委留下來、賴清德滾下台」現場響掌聲

國民黨北市黨部在市府廣場前辦「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」活動，新黨代表、北市議員侯漢廷率先登台，高喊「好立委留下來」，「賴清德滾下台」，現場民眾拍手叫好。

現場除了支持北市國民黨五位遭罷免的立委之外，也有人高舉「柯文哲清清白白」旗幟。開場由台北市議員李明賢、柳采葳擔任主持人，帶頭帶著民眾喊「726反惡罷」、「去投不同意監督更有力」口號，更和台下民眾喊話，團結在野力量，和賴清德說不是好欺負的。

侯漢廷致詞說，大家都一樣，為國家擔心、為台灣傷心、為下一代感到憂心，今天站在台灣民主關鍵十字路口，是要選擇讓民進黨邁向專制獨裁，還是守護得來不意的民主憲政，是要選擇民進黨邪惡庸俗妥協，還是要走向堅持善良正直，是要放任民進黨繼續製造社會對立、撕裂台灣，還是讓社會重回正軌，守護藍委來監督濫權。

他說，一切答案都在各位手中，7月26日神聖一票去投不同意罷免，當看到所有人民困苦於物價飛揚，青年哀鴻於低薪匱乏、廠商匯率飛揚，是哪個政黨守護民生，提出普發現金法案，是國民黨，當在野黨立委拚民生、經濟，卻看到執政黨立委搞鬥爭、搞清算。

侯漢廷說，哪個政黨以民主為踐踏民主靈魂？打著民主自由旗號，搞清算報復之時？就是民進黨，民進黨的倒行逆施是誰下的命令？是賴清德。是誰反對給軍人加薪？是誰反對給退休軍警增加福利？是誰反對增加醫護健保點值，是誰不知道民間疾苦、還稅於民、還權於民，想要搶走我們的一萬元？

他說，賴清德阻擋台灣人民福利，賴清德就是是台灣人民敵人，是誰以總統之姿公然造謠詆毀馬前總統？賴清德有道德嗎？賴清德有誠信、善良嗎？賴清德清除道德，就是道德的背叛者，濫用司法迫害異己，就是法律敵人，選輸了就搞大罷免，就是民主敵人。