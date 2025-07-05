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反惡罷 翁曉玲：防衛民主人人有責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，國民黨立委翁曉玲與會支持。翁曉玲表示，防衛民主人人有責，我國正面臨一場憲政與民主的危機，呼籲726投票反惡罷。圖／取自翁曉玲臉書
罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，國民黨立委翁曉玲與會支持。翁曉玲表示，防衛民主人人有責，我國正面臨一場憲政與民主的危機，呼籲726投票反惡罷。圖／取自翁曉玲臉書

罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，國民黨立委翁曉玲與會支持。翁曉玲表示，防衛民主人人有責。我國正面臨一場憲政與民主的危機。

翁曉玲表示，讓民意代表做完任期。台灣是一個民主社會，而民主政治的核心，就是代議政治。一票一票，辛辛苦苦選出民意代表，不是讓他們隨時被抹黑、被罷免，而是期待他們能夠完成任期，為人民發聲，為地方做事。除非有重大違法、失職、失格的事件，否則不應該也不能容許惡意濫用罷免權。

翁曉玲也批，無差別罷免就是惡霸。民進黨發動無差別式的大規模罷免，不問事實，不論貢獻，只為政治清算。這不是民主，這是惡霸行徑。這種濫用罷免機制的行為，正是對民主參政權的踐踏，對人民選擇的否定。

翁曉玲說，民主價值是多元包容。民主的可貴，不只是投票選人，更在於包容多元。每一個人，都有權利發聲，哪怕他的聲音與你不同。一個真正民主的國家，會尊重異議、保護少數，而不是打壓不同聲音。今天，賴清德竟把不同意見的人說成是「雜質」，彷彿不同聲音就該被清除，這是什麼心態？這不是民主，這是威權獨裁的語言。要大聲說出：「民主是人民作主，不是民進黨作主。」

翁曉玲呼籲，防衛民主人人有責。我國正面臨一場憲政與民主的危機。如果選擇沉默，不力抗大惡罷，那麼將會被迫年年選舉與罷免，民主元氣將消耗殆盡。如果選擇沉默，今天賴清德可以打壓在野黨的聲音，明天就會封殺所有聲音。每一個人，都有責任站出來，捍衛代議政治、保衛民主制度。

翁曉玲說，這一場罷免不是只是針對31位立委，這是一場對台灣民主制度的挑戰，是一場測試人民守護善良、多元民主意志的戰役。7月26日，一定要站出來，投下那一張神聖的「不同意罷免票」，「是我們對民主的支持，是我們對一年半前自己選擇的肯定，更是我們向所有惡霸勢力說『不』的堅定表態」，台灣要進步，監督力量不可少。民主不能任人踐踏，正義不能默不作聲。

國民黨 民進黨 罷免 羅智強 翁曉玲 雜質

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