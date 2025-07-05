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國民黨地方黨部人員被羈押 北市黨部代理主委嘆反罷免動員辛苦

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，下午在台北市府前廣場登場。記者余承翰／攝影
國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，下午在台北市府前廣場登場。記者余承翰／攝影

國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，下午在台北市府前廣場登場。北市黨部代理主委戴錫欽表示，從二階段連署到現在，地方黨部被約談、羈押，部分黨工、志工受司法偵辦的影響，在動員和組織聯繫過程中，和過去比，是比較辛苦一點。

針對民眾黨今天來幫忙，戴錫欽表示，他之前有去拜訪民眾黨主席黃國昌，邀約民眾黨公職參加今天的活動，在各縣市反罷免的活動，很多國民黨、民眾黨都合流在一起，非常感謝民眾黨的支持，還有所有在野力量的集結。

戴錫欽指出，他覺得如果支持國民黨的群眾，7月26日沒有出來投票，北市5席立委都危險，還是要再次呼籲所有台北市藍軍的支持者，7月26日務必要出門投票，只有投下神聖的一票，北市5席立委才能夠保住，只要大家投票率太低，基本上5立委都非常非常危險。

戴錫欽表示，台北市的造勢，就是以今天這場為主，選前黃金周，包括在新北和其他縣市，也會有相關的活動，在投票前1天晚上，黨中央在評估在辦1個大型的活動，作為全國造勢的一個集結，做為最後催票的動作。　

目前台中市已有藍委跟黃國昌、市長盧秀燕一起掛看板，戴錫欽說，只要對反罷免有幫助，不管是黃國昌和在野力量集結，都樂觀其成，中央黨部和市黨部也在找點位，掛反罷免看板。

國民黨 戴錫欽 民眾黨 盧秀燕 罷免 黃國昌

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