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大罷免全靠「多討厭候選人」 翁達瑞稱仇恨動員容易：要有信心

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
翁達瑞。聯合報系資料照
翁達瑞。聯合報系資料照

全台大罷免將進入第三階段投票，罷團加緊腳步，台灣中社今天在台中舉辦第二場大罷免時代行動論壇，邀請媒體人矢板明夫、網紅教授翁達瑞等人宣講。翁說，罷免投票只有1個候選人，靠的是「你有多討厭候選人」，仇恨動員比較容易，呼籲大家對大罷免要有信心。

台灣中社今年1月首度舉辦大型行動論壇「大民主時代」，前社長劉耀華表示，去年忍受了一整年國會亂象，第一場行動論壇呼應了賴清德總統所說「更大的民主」，確定推動全台大罷免，當時沒人看好，如今台中罷藍委「全壘打」，今天主題就是要提升民主免疫力，讓大罷免成功。

矢板明夫指出，大罷免一詞最早出現於去年青鳥行動，今年春節各地都有連署活動，但國際媒體基本沒有報導，都認為會不了了之；近日二階「31比0」之後，如日本等多國媒體開始關注，大罷免已經是國際矚目的重大政治事件。

矢板明夫表示，大罷免不只是台灣內部之爭，也和美中對抗的世界格局息息相關；台灣執政黨親美，立法院親中，全世界都很關心未來會怎麼走，若大罷免成功，美國、日本等民主國家會覺得「台灣回來了」，但若失敗，會讓他們覺得「台灣往那邊去了」。

矢板明夫去年加入台灣國籍，他說自己非常喜歡台灣人，但有幾點可以更好。第一，要有自信，台積電技術世界第一，棒球也打敗美日韓；第二，要有敵我意識，對岸想併吞台灣，絕對是敵人；第三，很多人說「愛台灣」，不能只停留在嘴上，應該付諸行動，出門投下同意票，大罷免就是愛台灣。

翁達瑞認為，大罷免可能成功，也可能失敗，成功會讓國內的民主步入常軌，今天這些國會議員就是因為民主制度的瑕疵才被選上，選民去年犯錯，現在有機會用大罷免矯正；但若失敗，國民黨立委會露出「鬼的面貌」，不只凍結預算，更會直接刪掉，賴清德總統未來3年將陷入覆議、釋憲的循環。

翁達瑞表示，7月26日之後，國際媒體將會有2種版本的新聞標題，一種是「台灣選民拒絕北京控制國會議員」，另一種是「台灣選民接受北京控制國會議員」，是哪一種標題並非媒體決定，而是台灣選民決定，大家要出來投同意罷免，讓國際社會知道台灣拒絕北京的控制。

大罷免近日聲勢受挫，翁達瑞也希望給大罷免鼓鼓氣，他說，大罷免不像一般選舉有2個候選人，左右選民的不是「你更愛誰」，而是「你有多討厭候選人」，靠的是「恨的力量」；仇恨動員往往比較容易，大家要對大罷免有信心。

北京 國民黨 矢板明夫 罷免 翁達瑞 賴清德

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