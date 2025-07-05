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挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場 盧秀燕：藍白合大團結

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供

國民黨基隆市黨部今天舉辦婦女會反罷免造勢大會，展現反罷免的決心，台中市長盧秀燕到場站台力挺林沛祥，呼籲大家踴躍投下「不同意罷免票」。民眾黨多人到場，盧秀燕說，賴清德總統如果大罷免得逞，下一步就是一黨獨大，呼籲藍白合大團結。

活動現場氣氛熱烈，支持者高舉「不同意罷免」扇子齊聲高喊「林沛祥加油」，今天在國民黨基隆市黨部的活動，民眾黨台北市議員林珍羽、基隆市黨部新聞部主任李文耀、民眾黨基隆市黨部主委楊恕人等也到場聲援。

盧秀燕表示，她跟立委黃國昌已經合體了，他們兩個都是各自政黨的重要角色，接下來會一起助講、一起掛看板、一起反罷免。她指出，這場罷免不只是針對一位立委，是無差別的大惡罷。如果讓賴清德總統這次得逞，下一步就是一黨獨大、為所欲為，人民會成為最大的受害者。

盧秀燕說，請大家站出來，用選票讓民進黨政府聽見人民的聲音，7月26日記得投下不同意罷免，叫醒賴清德，讓他回歸國政，照顧人民。

林沛祥指出，盧秀燕不僅是台中市長，更是真正的「基隆女兒」，她願意在百忙之中回到基隆支持他，大力加持，讓這場罷免案一定能平安過關，讓他能繼續為基隆拚建設、民生、不被政治惡鬥拖垮基隆人努力的成果。

挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供
挺林沛祥婦女會造勢民眾黨到場，盧秀燕：藍白合大團結。圖／林沛祥辦公室提供

國民黨 林沛祥 民眾黨 盧秀燕 罷免 藍白合

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