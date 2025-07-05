國民黨「反惡罷」台北場開講 藍白大咖雲集助講

國民黨「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講，今天中午於台北市府前廣場舉辦，除了國民黨大咖加持，民眾黨主席黃國昌及民眾黨民代也將在16時致詞。

根據中央氣象署資料，台北市14時溫度飆到近33度，國民黨在市府路前搭建舞台、座位，現場民眾紛紛拿起傘遮陽，主持人也紛紛唱名前來力挺的里長們。

國民黨一系列反罷免大型造勢首場宣講在15時登場，先由台北市議員輪番上陣宣講，在20分由台北市代理黨部主委、北市議會議長戴錫欽致詞。緊接著將由桃園市長張善政、前台北市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文及中廣董事長趙少康登台致詞。