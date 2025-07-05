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大罷免！彰化綠委陳素月2度跨縣市率新芽議員挺罷團

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
彰化綠委立委陳素月率新芽議員，昨站台中西屯路口，挺中六罷團「展翅廢翔」。圖／台中市議員林祈烽提供
彰化綠委立委陳素月率新芽議員，昨站台中西屯路口，挺中六罷團「展翅廢翔」。圖／台中市議員林祈烽提供

台中藍委中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋列首波7月26日罷免投票，彰化綠委立委陳素月率新芽議員自組彰化縣隊，繼本月1日陪同中六罷團「敲羅行動」後，昨天傍晚再挺中六罷團「展翅廢翔」，接下來還會挺進台中其他選區與南投。

陳素月本月1日，與彰化新芽連線的5名縣議員張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇和楊子賢等人，站在台中南區的路口，與台中市民進黨議員團隊挺中六罷團「敲羅行動」，盼選民7月26日都能夠站出來同意投票。

陳素月昨天傍晚與彰化新芽張欣倩、劉珊伶和楊子賢等3人到台中市西屯區，與台中市議員林祈烽、及中四罷團「展翅廢翔」一起，呼籲選民挺台中大罷免。

林祈烽表示，廖偉翔當選以來爭議不斷，尚未上任就收割「中捷藍線」政績，任內強行通過如「國會擴權」等法案，甚至台中新光三越氣爆案開直播引議論。

陳素月強調，彰化雖無二階對象，仍要與台中、南投聯手，搶救國會。大罷免的核心是人民用憲法賦予的直接民主權利，將違背民意的立委請出國會，呼籲選民站出來，勇敢表態，守護民主、守護台灣。

彰化綠委立委陳素月（右四）率新芽議員，昨站台中西屯路口，挺中六罷團「展翅廢翔」。圖／台中市議員林祈烽提供
彰化綠委立委陳素月（右四）率新芽議員，昨站台中西屯路口，挺中六罷團「展翅廢翔」。圖／台中市議員林祈烽提供

廖偉翔 罷免 陳素月

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