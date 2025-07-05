影／草屯喊話挺馬游 韓國瑜撂金句：一寸光陰一寸金，罷免原來發神經

立法院長韓國瑜中午參加在南投縣全台城隍大會師，面對信眾，韓國瑜大談官德民心，更大力讚揚南投立委馬文君與游顥表現優秀，對即將舉行的罷免案更直言「這叫沒天理」，還撂金句「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經！」引起現場熱烈掌聲與笑聲。

由草屯鎮惠德宮主辦的 「2025全國城隍聯誼大會師」今天在寶島時代村舉辦、全省55家城隍廟隊伍參加，立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華、立委馬文君、游顥，及前雲林縣長張榮味、鎮瀾宮董事長顏清標共襄盛舉。

韓國瑜致詞說，古時候當官靠考試，現在當官要靠選舉，但不管古今，官員都要接受城隍爺的監督，看你有沒有真心愛人民。他強調，古時縣令接到派令，不能直接去報到，而是要先到城隍廟上香，祈求保佑，也接受神明監督，因為「對不起人民，你就沒好下場！」

接著他讚許縣長許淑華拚政績，「背、脊椎都開始受傷了，因為每天彎腰鞠躬拜託，真的很拚！」也稱許立委馬文君與游顥在立法院表現傑出「很認真問政」，並強調立委要顧三件事，國家、地方、選區，他們都做到了。

面對在8月23日投票的南投立委罷免案，韓國瑜批評，他真搞不懂這個大罷免到底是為了什麼？「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經！」這麼優秀的立委要罷免掉，這叫沒天理！

他更回顧1987年倪文亞敲下議事槌、終結動員戡亂時期的歷史意義，強調台灣民主得來不易，不應被濫用罷免所破壞。「好不容易讓世界按讚的台灣民主，結果今年發生大罷免，這是什麼道理？」