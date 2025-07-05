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影／挺反罷免被勸進2028女總統 盧秀燕微笑點頭回應：謝謝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
挺反罷免被勸進2028女總統，盧秀燕微笑、點頭回應：謝謝。記者游明煌／攝影
挺反罷免被勸進2028女總統，盧秀燕微笑、點頭回應：謝謝。記者游明煌／攝影

國民黨內目前人氣相當高的台中市長盧秀燕是「基隆的女兒」，她今天回娘家到基隆力挺立委林沛祥，大喊藍白合，籲投下不同意票。而參拜的奠濟宮主委謝文賢則勸進她2028是女總統，不只是市長，盧微笑點頭回應說，「謝謝」。

盧秀燕參拜後致詞說，她在基隆出世，從小在基隆長大，小時父母常帶她到基隆廟口奠濟宮開漳聖王拜拜，十分的靈驗，拜完之後就到廟口夜市吃東西，這就是基隆人的生活方式。

盧秀燕表示，她就讀基隆女中，放學後就會從學校走到奠濟宮拜拜，考完再去吃一吃夜市，希望能夠考上好大學，開漳聖王很靈驗，有求必應，所以她考上政治大學，今天才有機會當台中市長。

盧秀燕還細數和林沛祥有很大的淵源，林沛祥的父親前市長林水木以前當老師，是她的數學老師，所以她大學聯考數學才能考到高標；林沛祥的母親前立委徐少萍是她基隆女中的學姐，她媽媽和姊妹也都是基隆女中畢業的，她是真正基隆在地的孩子。

盧秀燕帶領林沛祥焚香參拜後，奠濟宮主委謝文賢在接過盧市長的紅包後盛讚她說「基隆的女兒！」盧秀燕回說「基隆好所在、本宮好風水且靈驗，她和國樑都是市長，沛祥當立委。」

不過，此時謝文賢話鋒一轉說，「希望2028是你女總統，不是只有市長。」盧秀燕微笑以對，連續點頭，最後還說謝謝，旁邊陪同參拜的林沛祥和多名議員響起熱烈掌聲，大家也都意有所指地也喊出「加油」。

盧秀燕 罷免

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