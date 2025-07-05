影／蔣萬安聲援高虹安、鄭正鈐車隊掃街 罷團直搗藍白票倉

新竹雙罷交鋒，新竹市長高虹安與國民黨籍立委鄭正鈐聯手邀請台北市長蔣萬安站台聲援，並出動車隊掃街，展現藍白合抗罷氣勢；新竹罷團今則直搗藍白票倉竹科園區及客庄大本營的關東市場掃街，火力全開對決反罷陣營。

對決大罷免，高虹安今起出動「保安號幸福列車」巡迴，首站今在關新公園啟航，民眾熱烈歡迎2位「安安市長」和鄭正鈐，3人也一同出席親子派對，還上台一起飆舞「APT」。活動結束後，3人也展開車隊掃街，沿途獲得不少民眾揮手加油打氣。最終蔣、鄭來到新竹巨城百貨前宣講，蔣萬安一現身即吸引大批婆婆媽媽圍觀，現場民眾爭相合照，展現其在地方的高人氣與號召力。

至於為何邀請蔣萬安站台？高虹安回應，希望藉由台北市跟新竹市兩位「安安市長」連線，呼籲大家投下不同意罷免。

媒體問及新竹的選情，有沒有信心度過危機？高虹安表示，當然一定要努力，而且一定要有信心，「我們一定可以守護住新竹」，不管是市長、立委的罷免案，相信很多民眾其實對於這樣的「惡罷」都是不支持的。

高虹安說，罷免的罷是「惡霸」的霸，是「霸凌」的霸，是「霸道」的霸，民眾也認為，市長和立委是由市民一票一票選出來的民選首長與立委，就應該好好讓他們在任期當中完成承諾選民的政見。

高虹安強調，她選前的政見上任後一項一項兌現，2年多來已經實現60多項政見，這些都是實證成績，也希望透過這次反罷免機會，讓更多市民知道市政團隊的努力，也希望大家一定要出門，投下「不同意罷免」的一票，來守護新竹的安定。

鄭正鈐表示，他和蔣萬安、高虹安都是第10屆立法院的同事，大家可以很清楚看到第10屆立法院跟第11屆立法院的差異。新竹出現雙罷就是因為民進黨立院黨團總召柯建銘在新竹市興風作浪，新竹市罷團就是柯建銘陣營，就是民進黨在後面指使，這樣惡罷的逆流，市民朋友應該看得非常的清楚。

鄭正鈐強調，面對這次罷免也不能樂觀，會持續讓更多人知道市府做了哪些事，以及他在立法院努力為竹市爭取了哪些建設經費。

新竹雙罷民團今天早上也合體民進黨新竹市議員們，在市黨部主委施乃如和黨團總召陳建名帶領下，前進新竹客家庄關東市場宣傳726罷免投票。

新竹雙罷發言人林志潔表示，關東市場周邊是竹科從業人員居住的場域，也是傳統客家聚落，向來被視為是藍白支持者的重要票區，新竹雙罷選擇從艱困的場域展開罷免投票宣傳，期讓更多市民清楚了解國民黨立委在立法院的各種違法毀憲行為，且面對中共的威脅竟刪減國防預算等。