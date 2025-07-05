影／我們都是賴清德眼中雜質！盧秀燕批「總統要搞倒台灣」喊藍白合

台中市長盧秀燕今天中午到基隆廟口夜市為立委林沛祥造勢，她說，賴總統上任後整天不是拚經濟，而是搞政治、搞罷免，才一年多基隆從去年到現在就搞市長、立委二場罷免，就是要把基隆搞倒，把台灣搞亂、搞倒。「我們都是賴總統眼中的雜質，要藍白合，在野黨一定要團結。」

盧秀燕說，她今天回娘家基隆，帶著林沛祥向非常靈驗的奠濟宮開漳聖王懇求罷免不成功。因為去年市長謝國樑才歷經罷免案，謝市長為了守護基隆人的財產擋到人家的財路，司法判決結果還他清白，證明去年罷免是錯的。

盧秀燕表示，沒想到現在基隆又面臨罷免立委，而且全國是「無差別」罷免，林沛祥是她的「師弟」，表現相當優秀，基隆去年罷免過市長一次沒有成功，但政府非但不收手，今年全部都來一起亂罷免。

盧秀燕提到，基隆是一個港口，全世界關稅的問題非常嚴重，基隆也受到關稅很大的威脅，基隆廟口喚各行各業大家正在拚經濟之餘，但賴總統上任後整天在拚政治、搞罷免，才一年多基隆就搞二場罷免，就是要把基隆搞亂、搞倒，把全台搞亂、搞倒。

盧秀燕說，她今天周六馬不停蹄跑反罷免行程，早上5時40分就從台中家裡出發，第一站到台北市文山區，接著到基隆市，下午還要回台中還有二場，她愈跑愈有信心，發現民眾已經了解到總統不能一直鬥爭在野黨，不能一直惡罷下去。

「要藍白合，在野黨一定要團結，我們都是賴清德眼中的雜質，台灣不能只有賴總統一派，和他不同意見的就都要被罷免。」盧秀燕說，在台中市她與與黃國昌都授權立委用他們兩人的照片，過幾天也會和黃國昌合體。