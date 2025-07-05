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青鳥稱「不罷免不配搭公車」柳采葳轟：賴清德養出的紅衛兵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷免團體包下公車廣告，並在公車上寫下「不配代表人民」。圖／取自柳采葳臉書。
罷免團體包下公車廣告，並在公車上寫下「不配代表人民」。圖／取自柳采葳臉書。

台北市議員柳采葳今在臉書指出，近期罷免團體包下公車廣告，並在公車上寫下「不配代表人民」甚至有支持者宣稱「搭這班公車就要出來罷免，不然你真的沒資格搭大眾運輸工具」，她怒批「賴清德養出的青鳥，就跟毛澤東養出的紅衛兵一樣」

柳采葳表示，請問一票一票選出的民意代表，為何不能代表人民？青鳥沒有任何民意基礎，只因為聲音比較大聲，就能代表人民？

柳采葳也說，賴清德養出的青鳥，就跟毛澤東養出的紅衛兵一樣，不斷以幾近霸凌的方式在社會上進行言論和思想審查，只要不合他們的意就要批鬥、遊街，完全就是獨裁者的作為。

她說，公車是台北市民共有的公共財，任何人只要付費都可以自由搭乘，作為北市議員，不會讓任何公民在搭乘大眾運輸的期間還需要被思想審查，要維護自由與民主，這樣的精神賴清德懂嗎？

公車 大眾運輸 柳采葳 罷免 賴清德

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