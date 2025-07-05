李四川稱罷免「缺公」 新北選務人員還缺2000人

台北市副市長李四川今天受訪指出，為了這次大罷免，要找投票所和選務人員，相當困難。新北市選委會表示，7月26日罷免案需求1萬2000多名人力，目前還有2000人左右缺額，不過人員招募截止日是7月15日，應能順利如期招募完成。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，新北市目前的罷免區域，需要投票所1147處，工作人員1萬2000多人，目前投開票所差不多已經底定，人員部分還差2000多人持續招募中，規定是要在7月15日前完成。

而8月23日公投部分，需要2684投開票所，工作人員要2萬8000多人，目前已完成9成人員招募，依規定要在7月30日前完成。

黃堯章指出，選務人員依規定主任管理員、主任監察員必須是要現任的公教人員，管理人員要有三分之一現任公教人員，另外三分之二可以由社會人士參加。

「目前公教人員與社會人士都還有缺額。」黃堯章說，離招募截止日還有一段時間，2000名缺額應能如期順利招募完成。

至於投開票所常用到的學校部分，不少學校正在進行工程，黃堯章說，教室都可以挪用與調整，目前場地應該沒有問題。