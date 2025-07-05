影／盧秀燕北市反惡罷 媽媽市長遇嗆聲「用這招」巧妙化解
大罷免投票倒數，台中市長盧秀燕今特地北上合體國民黨立委賴士葆，車隊掃街近1小時期間，盧秀燕火力全開為反罷免、賴士葆助講，許多支持者都現身力挺，但也有罷團舉牌嗆聲，盧秀燕則拉高音量更賣力喊話鄉親投票不同意。
盧秀燕一上吉普車就大力助講，她表示，今日專程從台中上來支持賴士葆，賴士葆是國會最優質最認真的立法委員，這次民進黨無差別發動仇恨、罷免，她呼籲鄉親7月26日站出來投下不同意罷免，提醒賴清德、民進黨不要再搞政治，專心財經、民生疾苦、國事。
盧秀燕喊話民眾搶救賴士葆，7月26日踴躍站出來，不要讓民進黨搞獨裁搞、搞政治、一黨獨大，讓立法院最優質的立委繼續為國家發言、為人民發聲。
「盧秀燕來了、賴士葆也來了」，車隊行進間，盧秀燕國台雙聲道賣力助講，不少在街上民眾紛紛比讚、拍手、揮手力挺，單車騎士經過也高舉拇指比讚，也有店家特地走到店門等候再向盧、賴揮手支持，甚至有住在高樓層的民眾聽聞盧秀燕聲音，從窗戶探頭向兩人揮手。盧秀燕不只感謝支持者、住戶，也向正在清潔人員、商家等表達謝意。
盧秀燕全程助講不停歇，她直言，周六大家都在拚經濟、拚生活，結果總統在拚政治，希望總統專心經濟、民生，不要每天搞政治、搞仇恨，拜託民眾神聖一票可以提醒總統不要搞政治、搞追殺。
不過，車掃過程也遇到支持罷免的民眾，有些人看到車隊經過，手舉「倒讚」表達立場，甚至有多人在街邊高舉「7月26日同意罷免賴士葆」立牌，一旁賴的支持者則不斷揮舞印有賴士葆旗幟揮舞，雙方在街頭較勁。
盧秀燕見狀後，拉高音量更起勁助講，「7月26日請大家出來不同意罷免。為了罷免花11億元，居心何忍？這是人民的血汗錢，拜託大家7月26日踴躍站出來，不同意總統花11億元搞罷免。」
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