護國遶境車掃花蓮...議長張峻站出來 藍營籲別成民進黨鬥爭工具
「護國大遶境」第二天繼續在花蓮車隊掃街，泛藍的無黨籍議長張峻現身相挺，號召鄉親在服務處為罷免車隊加油打氣。張峻說，傅在花蓮長期做得太過分，只有打壓，讓國民黨愈來愈分裂，他站出來呼籲踴躍回來投票罷免傅崐萁；藍營下午有台中青年軍助陣，喊話張峻別成民進黨鬥爭工具。
張峻是資深國民黨員，本屆要連任議長時，被縣黨部以「排黑」為由不提名，張峻堅持參選遭開除黨籍，他被視為反傅大將，這次罷免傅崐萁，喊出「挺罷傅不挺大罷免」，還繳交5000份連署書，成為罷免陣營重要助力。護國大遶境昨從花蓮出發，行前預告有「重量級嘉賓」現身，今天揭曉就是張峻。
張峻今天號召上百位支持者在光復鄉服務處聚集迎接遶境車隊，車隊在近11時抵達，張峻等人揮舞國旗，放鞭炮相迎。
張峻說，花蓮長期是藍營執政，造成現今分裂，傅崐萁要負很大責任。傅只會打壓，在黨內分派系，不讓國民黨團結，導致黨愈來愈分裂，傅真的做得太過份，他支持中華民國派，站出來除了感謝罷團志工的勇敢和辛苦，更呼籲大家踴躍回來投票罷傅。
國民黨花蓮縣議會黨團表示，傅崐萁多年為花蓮爭取建設，張峻說法是混淆視聽，全台縣市選舉哪裡沒有競爭，國民黨內部有不同意見，應透過制度協調，而非背後捅刀配合罷團行動。
「政治變節不可取，背離事實更可恥」縣議會黨團發言人吳建志說，傅崐萁歷經五次民選，從縣長、立委到黨部主委，始終與基層站在一起，風格或許強勢，但成績與貢獻花蓮人看得見。相反地，曾任黨部主委、現為議長的張峻，無視國民黨艱困處境，選擇與民進黨罷免行動站在同一陣線，還說自己是「中華民國派」，卻與台獨勢力共舞，這不是矛盾？這不是變節？
吳建志說，「花蓮生病」不是因為傅崐萁，而是政黨惡鬥操弄民意、黑手伸進地方，呼籲張峻別成為民進黨鬥爭工具。更呼籲鄉親站出來投下不同意罷免票。
林右昌在車隊出發前受訪，大讚張峻是反共護台的中華民國派，他說，罷免傅崐萁不分藍綠，更重要的是反共護台，傅崐萁親中投共，過去可能投票給傅的傳統上的軍公教、政治人物、社團領袖，或是過去被傅欺壓的，大家都有怨氣只是敢怒不敢言，這是最好機會剷除傅崐萁。
中央氣象署今早發布「丹娜絲」颱風警報，是否影響車掃遶境？林右昌說，要尊重反共護台聯盟的公告，颱風可能在星期日、一有影響，據他了解，屏東、高雄部分加油打氣的集結點可能取消，但遶境車隊還是會進行，以安全考量為上。
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