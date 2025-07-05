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發表新書護民主反惡罷 羅智強不捨羅廷瑋無端遭罷

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，他批罷團罷免理由五花八門，選舉是選喜歡的人，罷免是直接一把刀，毀掉政治前途，他也為國民黨立委羅廷瑋無端遭受罷免公開表示不捨，羅廷瑋有像曹興誠、趙天麟一樣，親中舔共？記者屈彥辰／攝影
罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，他批罷團罷免理由五花八門，選舉是選喜歡的人，罷免是直接一把刀，毀掉政治前途，他也為國民黨立委羅廷瑋無端遭受罷免公開表示不捨，羅廷瑋有像曹興誠、趙天麟一樣，親中舔共？記者屈彥辰／攝影

罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，他批罷團罷免理由五花八門，選舉是選喜歡的人，罷免是直接一把刀，毀掉政治前途，他也為國民黨立委羅廷瑋無端遭受罷免公開表示不捨，羅廷瑋有像曹興誠、趙天麟一樣，親中舔共？

羅智強今早舉行新書發布會，立法院長韓國瑜、民眾黨立院黨團總召黃國昌、無黨籍立委高金素梅、國民黨立委翁曉玲、許宇甄、台北市議長戴錫欽等，均到場表示支持。

羅智強說，他跟黃國昌共同推動不法關說罪修法，他這一路走來是帶著血淚，他是2013年柯建銘關說司法風暴的最大受害者，他為了柯關說而下台，失業五年。他稱高金素梅為戰友、導師，也曾跟她行腳台灣。他稱戴錫欽有「小韓國瑜」的風範， 頭髮多了點。「護民主，反惡罷」最根本的就是守護善良的力量，這場惡罷已荒腔走板。

羅智強表示，罷團罷免他的理由之一是因為他曾經理光頭。韓國瑜此時聽到回應「應該要先罷免柯建銘」，惹得全場哈哈大笑。

羅智強繼續說，罷團也稱不罷免他，會被中共抓去做活摘器官等，還有他出一年來的問政成績報告，有一面是地方建設，罷團稱他只做里長跟議員做的事情，事情做太多也不行。五花八門的罷免理由都有。他認為台北市其他藍委都是一時之選，有何理由要罷免。

羅智強表示，他日前替羅廷瑋助講，他說，選舉是選喜歡的人，罷免是直接一把刀，毀掉政治前途，羅廷瑋有做什麼錯事，有像陳宗彥接受性招待嗎？有涉入弊案賺錢嗎？還是像曹興誠、趙天麟一樣，親中舔共？都沒有，為何要罷免？羅廷瑋鞠躬到背僵直受傷，犯了什麼滔天大罪，要罷免羅廷瑋？他很心疼。誰敢監督民進黨，民進黨就要消滅對方，這不就是台灣民主最大的危機嗎？

羅智強強調，726就是守護善良，守護民主的一場仗，如果不希望柯建銘當院長，請大家一定要出來。他酸，柯最近很有院長的架勢，朝野協商時一副院長的感覺。

戴錫欽說，對台灣民主發展最大挑戰就是人禍，羅智強新書訴說台灣多年發展民主，遭受到最大的戕害，這不只是人禍，更是來自執政黨、來自國家領導人，這是必須正視的時刻。24個民主選出的優秀藍委正遭執政黨清洗，此新書如及時雨，天災沒有發生，但必須用具體行動維護台灣民主。羅智強閱歷豐富，明明有非常高的聲量、影響力跟發言權，這次在大安區走一百萬步，或在不同公投階段，在不同巷弄，一步一腳印扎實接地氣，跟一般民眾接觸。羅智強一步一腳印留下足跡，爭取每票的認同，也要藉由這本書為726投下不同意罷免添柴火。

高金素梅稱羅智強為好戰友，一年多來在野黨通過非常多福國利民法案，變成賴清德眼中釘，賴清德一上任就調動司法檢調也包括警察，原來要用司法打擊異己。她沒有看過立委不排隊，卻打破玻璃占主席台，她看到韓國瑜就掉下眼淚，希望韓主持公道，韓是最後靠山。

高金素梅說，她聽到賴清德在反法西斯八十周年說了令人毛骨悚然的話，賴清德說要改造社會、洗滌人心，賴清德終於藏不住說要「打掉雜質」，有法西斯思想的人挑動二戰。她擔憂賴清德把台灣帶到哪裡去，726要護的是不僅僅是羅智強、國民黨立委，要保護的是台灣民主法治、人權、言論自由，有人說不出國要投票，也有人要訂機票返台投反罷票，她祈願祖靈保護這塊土地平安幸福。

罷免 羅廷瑋 羅智強 賴清德 韓國瑜

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