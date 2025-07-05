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缺公...大罷免造成很大困擾 李四川喊「饒了我們公務人員吧」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午陪立委李彥秀、廖先翔到南港和汐止交界的橫科市場掃街拜票。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川上午陪立委李彥秀、廖先翔到南港和汐止交界的橫科市場掃街拜票。記者楊正海／攝影

台北市副市長李四川上午陪立委李彥秀、廖先翔到南港和汐止交界的橫科市場掃街拜票。李四川說，為了這次大罷免，要找投票所和選務人員，相當困難，希望7月26日 就投這次，不要投下一次，「饒了我們公務人員吧！」

李四川說，最近為了7月26日的罷免，要找投票所和選務人員，都相當的困難，因為現在不只缺工，也缺公，公務人員的公，7月26日一次，8月23日一次，如果有罷免，又要再選舉一次。

他說，投開票所多設在學校，但學校都利用暑假改建、修建工程，因為這次的罷免，造成很大困擾，希望7月26日就投這次，也拜託所有支持者，為了優秀國民黨立委，所有市民7月26日一定出來投反對罷免票。

「我是工程人。」李四川也說，工程做不好才可以打掉重做，不是做好、做不好全部都要打掉重做，因為「來做的人，不是你的人，所以全部都要打掉，這個不是民主，也不是我們做工程，該有的常識。」

李彥秀也說，不到40天，區公所所有同仁要整理選舉人的造冊，還要找投票所，這是很艱鉅的工作，對於大惡罷，也要在短時間內告訴民眾，怎麼投票，投票地點，現在也可能有人不知道在哪。

她說，很多民眾問，不是去年才投？今年為何又要投？勞民傷財，現在台灣有很多內政、經濟、通膨、詐騙、社會治安問題要處理，應該和市長蔣萬安講得一樣，多一點正事，拚經濟民生，少點政治，才是福國利民。

對於李四川跨區掃街，廖先翔說，李四川對台北市、新北市都熟悉，兩邊市府都當過副市長，服務汐止南港共同生活圈，很多地方需要要協調，讓生活提升，包括水利治理、交通改善、基隆捷運、教育。今天請李四川來一起拜託選民，讓雙北能夠繼續合作，為地方生活打拚。

台北市副市長李四川上午陪立委李彥秀、廖先翔到南港和汐止交界的橫科市場掃街拜票時受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川上午陪立委李彥秀、廖先翔到南港和汐止交界的橫科市場掃街拜票時受訪。記者楊正海／攝影

基隆捷運 廖先翔 李四川 罷免

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