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韓國瑜再吐金句 「一寸光陰一寸金、罷免原來發神經」
國民黨立委羅智強上午舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發表會，立法院長韓國瑜與民眾黨主席黃國昌等人到場力挺，並一同呼籲支持者反惡罷。韓國瑜再度妙語如珠，指大罷免若成功，台灣民主一場空，並再補了一句「一寸光陰一寸金、罷免原來發神經」，博得滿場支持者歡呼。
韓國瑜致詞時誠懇拜託所有選民726出來投票，讓好的立委留在立法院，並說民主這一步走得多不容易。從民國76年7月7日解除動員戡亂，30多年來前輩流血流汗甚至連自由都失去，好不容易民主走到這一步，蓋了民主的美麗高牆，一個磚頭一個磚頭堆上去，一棒接一棒，一代接一代，如果726罷免成功，高牆可能轟然倒塌，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。
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