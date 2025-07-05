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欽點出戰松山信義？ 黃國昌：接下來許甫會很辛苦

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨副秘書長許甫（左）被傳出受到民眾黨主席黃國昌欽點選松山信義。圖／聯合報系資料照
民眾黨副秘書長許甫（左）被傳出受到民眾黨主席黃國昌欽點選松山信義。圖／聯合報系資料照

民眾黨布局2026選戰，目前北市議會共4席議員，包括士林北投黃瀞瑩、中山大同林珍羽、南港內湖陳宥丞、大安文山張志豪。民眾黨主席黃國昌今被問及是否欽點黨副秘書長許甫出戰松山信義區，他先說講這個太早了，隨後再說「接下來許甫會很辛苦」，他要求許親自規畫反惡霸活動。

黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，會後二度受訪被問及是否松山信義區屬意給許甫選，黃說，講這個太早了，針對布局2026，今年8月黨代表大會針對提名條例通過，才會正式作業，目前最重要工作從國會到地方議會，到各選區服務，所有黨公職把事情做好。

至於松信部分，黃國昌說，目前他下令全體黨公職要站出來反惡霸，民眾黨在北市有四名優秀議員有自己選區，而中正萬華、松山信義沒有議員，但不代表那些選區就沒有選民服務，特別在面對大惡霸時，松信有二位國民黨優秀在國會奮鬥夥伴包括王鴻薇、許巧芯，因此松信這個區域，他特別要求許甫下去協助規畫反惡霸活動。

黃國昌表示，希望號召所有松信民眾黨支持者在726要站出來投下不同意罷免票，接下來許甫會很辛苦，除了中央黨部工作外，在松山信義、目前在台北市沒有民眾黨議員的區域，「我有要求許甫，他必須親自下去規畫。」

罷免 許甫 黃國昌

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