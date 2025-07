筆墨勝過刀劍 黃國昌讚羅智強穿透的力量

罷免投票日定於726,國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷-100萬步走大安」新書發布會,民眾黨立院黨團總召黃國昌到場支持,他說明與羅智強共同推動增訂「不法關說罪」的心得,為726反罷,他引用19世紀諺語,呼籲民眾站出來向賴清德總統說不,向綠色獨裁說不。

羅智強今早舉行新書發布會,立法院長韓國瑜、黃國昌、無黨籍立委高金素梅、國民黨立委翁曉玲、許宇甄、台北市議長戴錫欽等,均到場表示支持。

黃國昌說,羅智強是第一戰將且口才便捷,這是所有台北市民大安區選民都看得到的。大家看不到的事情是他跟羅智強在立法院推動改革法案,讓他感動的是羅的堅持跟執著,最具體例子是一起推動「不法關說罪」,他知道這是羅從2013年來的長期心願。台灣作為民主法治國家,無法容忍掌權的人關說司法指揮辦案,但長期荒謬狀況是關說司法指揮辦案不須負任何責任,2013年爆發最大醜聞就是當時在野黨、民進黨立院黨團總召柯建銘關說司法,當時台灣社會一片震驚,但無人有辦法,在任何民主法治國家,這不可能被容忍。

黃國昌表示,2017年開了司改國是會議,要制定不法關說罪,掌權的政治人物關說司法要付出法律代價,但2017年的結論,為何當時已經掌控國會過半席次的民進黨沒有要做,當成空氣,把對人民許諾當成空氣,後來大家恍然大悟。2018年、2019年台灣司法史上最嚴重恥辱就是法務部前部長邱太三幫富商好朋友施壓檢察官,關說司法,不僅沒有被追究法律責任,連彈劾都沒有,民進黨為什麼不定不法關說罪,因為他們希望繼續控制跟關說。

黃國昌指出,羅智強進入立法院後,他非常關注羅在立法院司法法制委員會的提案,看到羅提出不法關說罪的案子,他非常高興,今年一起在國會殿堂通過,他心裡有滿滿感動、滿滿敬佩,政治人物堅持信念超過十年,當立委後兌現承諾,現在竟面臨罷免,全台人民不分黨派必須挺身而出。

黃國昌強調,看完羅智強的書,他想起一句從19世紀流傳的諺語「The pen is mightier than the sword.」(筆墨勝過刀劍), 穿透的力量,會讓更多人站出來挺羅智強及其夥伴。726不分黨派,一定站出來向賴清德說不,向綠色獨裁說不。