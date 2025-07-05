影／盧秀燕掃街遇「突發狀況」 急下車關心

台中市長盧秀燕今天北上與國民黨立委賴士葆合體反罷免，一早在景美地區車隊掃街，就在臨近捷運景美站時，車隊旁卻發生2名騎士擦撞車禍，盧與賴隨即下車關心，盧說，他們是民意代表，第一反應就是趕快處理。

盧秀燕與賴士葆早上9點多啟程，在景美地區車隊掃街，行經景仁街、羅斯福路六段路口時，2輛機車發生擦撞，他們兩人趕緊下車查看。據現場員警了解，2位騎士當場和解。

對於騎士狀況，盧秀燕回應還好、還好，剛有問需不需要送醫，兩位年輕人都說OK、不用送醫，叫他們繼續前進。賴委員把他們的電話、姓名都留下來，有事會聯絡。