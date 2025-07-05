籲726反惡罷 韓國瑜：一寸光陰一寸金、罷免原來發神經

罷免投票日定於726，國民黨立委羅智強今舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，立法院長韓國瑜到場支持。韓國瑜發揮詼諧本色，他呼籲所有選民726出來投下不同意罷免票，若726罷免成功，民主高牆可能轟然倒塌，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。

羅智強今早舉行新書發布會，韓國瑜、民眾黨立院黨團總召黃國昌、無黨籍立委高金素梅、國民黨立委翁曉玲、許宇甄、台北市議長戴錫欽等，均到場表示支持。

韓國瑜致詞表示，誠懇拜託所有選民726出來投票，讓好的立委留在立法院。他今天是第一次跟民眾黨立院黨團總召黃國昌同台，「兩個國夾了一個強」，他35歲當立委，前一天晚上磨刀霍霍，隔一天在質詢台發揮，現在擔任立法院長，民主這一步走得多不容易。從民國76年7月7日解除動員戡亂，30多年來前輩流血流汗甚至連自由都失去，好不容易民主走到這一步，蓋了民主的美麗高牆，一個磚頭一個磚頭堆上去，一棒接一棒，一代接一代，如果726罷免成功，高牆可能轟然倒塌，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。

韓國瑜表示，一種米養百種人，黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，永遠衝；也有思想的巨人，像民進黨前主席施明德思想宏觀；也有行動上的巨人，路見不平一聲吼，就是高金素梅，陳玉珍如金門戰車。

韓國瑜提到，他從高中讀書後，老師教什麼沒專心聽，到了大學也是每天胡思亂想，但當院長不行，要仔細聽每個委員，不然就失職。羅智強像雷達緊抓議題，傾聽完後就出招精準發言，每件事情只要從羅的口中說出一定是重要事情，一年多來看著羅，羅是全功能全方位的立委。

韓國瑜稱，有的預算非常厲害，像以前的翁重均，現在的張智倫；有的是法律案非常厲害，像翁曉玲、黃國昌；有的質詢非常厲害，如高金素梅，許宇甄一定是反映當前需要議題。每個立委特色不一樣，朝野協商時，羅智強是國民黨團首席副書記長，從不主動發言，傾聽面對問題表達意見，是非常認真優質立委。而民進黨團總召柯建銘講話跟坐飛機一樣，安全帶一定要綁好。

韓國瑜指出，羅智強這麼優秀立委，有什麼理由罷免？一個立委有三個角色，國會議員一定要擔心中華民國處境，如外交、國防、能源，跟地方議員不一樣；要幫居住的台北市爭取建設，有未來戰略性規畫；選區大安區選民要什麼。三層面都要照顧，羅智強都是最優秀的。

韓國瑜說明，今年選舉有三個不一樣，第一個是在炎熱夏天，過去都在冬天，可以降低衝突，夏天容易心煩氣躁；第二個是沒有照片；第三個是，非一對一對決，沒有候選人，只有四個字跟五個字即同意罷免跟不同意罷免，選舉型態不一樣，一定要大家告訴大家。