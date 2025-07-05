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力挺羅智強反惡霸 黃國昌：推動改革的夥伴有難 挺身而出

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會。記者屈彥辰／攝影
民眾黨主席黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會。記者屈彥辰／攝影

首波罷免投票將在7月26日登場，民眾黨主席黃國昌今出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，表示民進黨發動對在野黨立委無差別大惡霸，讓台灣的民主法制不斷向下沉淪，在這個關鍵時刻，看到在立院內共同推動改革的法案夥伴有難，挺身而出。

黃國昌今上午受訪時表示，羅智強最讓他佩服的不僅是國會第一戰將，更是羅對理念的堅持跟執著，今年完成不法關說罪的立法，這是繼2017年司改國是會議上，前總統蔡英文對全台承諾，民進黨拖延這麼多年，不僅背棄對選民承諾，更重要是大家看到，民進黨前法務部長邱太三竟然大剌剌為了朋友施壓、關說，大家終於恍然大悟，為何民進黨遲遲不肯訂定不法關說罪。

黃國昌說，因為民進黨高層去施壓、關說檢察官才方便，才不會犯罪，羅智強從當初民進黨團總召柯建銘不法關說開始，就一直跟選民承諾，要制定推動該罪立法，2023年夏天的716活動上也做這樣宣示，到2025年他跟羅智強、藍委吳宗憲，攜手完成了不法關說的制定，過程中看到了羅對理念的堅持，及對選民託付加以履行，現在民進黨發動對在野黨立委無差別大惡霸，台灣民主法制不斷向下沈淪，關鍵時刻，看到法案夥伴有難，決定挺身而出，號召所有選民站出來，在7月26日對賴清德總統的大惡霸說不。

至於桃園有民眾不贊成罷免，不借場地投開票，黃國昌表示，只希望中選會秉持行政中立，做好公平公正公開，現在公民社會對於中選會的中立性已經當成笑話，接下來罷免投票中能否公平公正，社會都會睜大眼睛看，至於私人場所國家要徵用，本就要符合相關規範，民進黨搞得大惡霸，大家站起來反對，出現這樣狀況一點都不令人驚訝。

罷免 羅智強 黃國昌

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