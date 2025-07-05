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畫「命債命還」圖遭押 黃國昌：綠支持者設我靈堂 北檢在睡？

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會。記者屈彥辰／攝影
民眾黨主席黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會。記者屈彥辰／攝影

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集偵辦京華城案檢察官照片，台中女子林惠珠接續加工照片，塗抹血痕，揚言「命債命還」，台北地院今晨裁定二人羈押禁見。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨支持者曾設他的靈堂，北檢都在睡覺是不是，「但牽涉到你們就追殺這麼大力，是雙標也是濫用權力，公報私仇。」

黃國昌今上午出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，會前受訪時被問及戴跟林遭羈押禁見，但共諜案相關卻可以交保？黃說，他們面對邪惡的國家機器時，起身反抗，會循正道、循民主法治途徑加以前進，但北檢檢察官作為，讓他非常驚訝、錯愕，不僅是嚴重違反比例原則，也是徹底雙標。

黃國昌說，當初民進黨支持者用死亡仇恨性言論對待他時，且是設靈堂，「奇怪，當時北檢都在睡覺是不是？」牽涉到他們時就追殺這麼大力，不僅是雙標也是濫用權力，公報私仇，清楚凸顯檢察官工具化、鷹犬化有多嚴重，現在是台灣人民起身對抗暴政時刻。

罷免 黃國昌

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