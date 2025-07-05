影／蔣萬安新竹首度合體高虹安 曝她立法院不為人知的一面

新竹全國唯一雙罷，「保安號幸福列車」今天上午在關新公園啟航，台北市長蔣萬安與新竹市長高虹安、立委鄭正鈐首度合體。蔣萬安強調，面對民進黨毫無正當性的大罷免，他想呼籲所有市民朋友都一定要出來投票，告訴總統賴清德，「我們不同意」。

「保安號幸福列車」今天上午在關新公園啟航，民眾熱烈歡迎2位「安安市長」和鄭正鈐，3人也一同出席親子派對，還上台一起飆舞「APT」。蔣萬安表示，他好開心能來到新竹市，他在台北都說自己是安安叔叔，只有在新竹市是安安哥哥，希望以後能常來新竹市，「安安連線幸福保證」。

蔣萬安說，他過去在立法院和高虹安就是好同事，當時兩人剛好都是黨團幹部，兩人針對很多法案和議案溝通，他當時看到的高虹安，不只是思路清楚、口條清晰、論述有據，常常質詢到讓部會官員啞口無言，因為她非常認真用心的在準備每次質詢、每個提案。

蔣萬安也誇高虹安富有正義感、辯才無礙以外，還有不為人知的一面，就是善良、傾聽、願意溝通。在立法院時，他們各自擔任黨團幹部，當時疫情來了，馬上在立法院要討論防疫紓困條例，他發現高虹安非常用心、善良、正向，願意照顧很多受疫情衝擊的弱勢勞工朋友。還有看到高虹安在質詢台上非常犀利質詢的另一面，當時他就發現高虹安具備擔任市長的特質。

蔣萬安說，2022年高虹安得到新竹市民肯定擔任新竹市長，這段時間他也看到高虹安市長率全國之先，實施凍卵補助方案，後來台北市也跟進，高虹安也讓新竹市生育津貼提高到3萬元，也提供女性朋友到宅坐月子服務，且新竹市也是六都以外第一個成立數位實驗高中，非常符合高虹安市長過去的專業背景。