影／首度赴新竹合體高虹安未提同黨鄭正鈐？ 蔣萬安這樣解釋
新竹全國唯一雙罷，「保安號幸福列車」今天在關新公園啟航，台北市長蔣萬安與新竹市長高虹安、立委鄭正鈐首度合體。蔣萬安致詞時誇讚高虹安政績，也回憶在立法院並肩作戰點滴，卻未提及鄭正鈐，會後蔣也解釋，下一場活動就會好好幫鄭正鈐宣傳。
「保安號幸福列車」今天上午在關新公園啟航，民眾熱烈歡迎2位「安安市長」和鄭正鈐，3人也一同出席親子派對，還上台一起飆舞「APT」。蔣萬安表示，他好開心能來到新竹市，他在台北都說自己是安安叔叔，只有在新竹市是安安哥哥，希望以後能常來新竹市，「安安連線幸福保證」。
蔣萬安會後接受媒體聯訪，被問到為何特別來挺高虹安時表示，過去他在立法院跟高虹安就有很多議案的交流，針對很多市政的議題都會彼此交換意見，彼此借鏡學習，一起進步。
至於有媒體提問在台上都沒提到同黨的鄭正鈐，蔣萬安也解釋，因為他下一場活動，就會和鄭正鈐車隊掃街，下一場就會好好幫鄭正鈐一起宣傳7月26日投下不同意罷免。
被問及怎麼看新竹選情？蔣萬安說，面對民進黨毫無正當性的大罷免，他想呼籲所有市民朋友一定要出來投票，告訴總統賴清德「我們不同意」。
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