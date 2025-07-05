影／盧秀燕批賴清德政治追殺 預告與黃國昌合體「在野團結」

台中市長盧秀燕今早陪國民黨立委賴士葆車隊掃街「反惡罷」，盧秀燕重砲批，只要不是跟民進黨、賴清德總統同黨派，就會被當作雜質「政治追殺」，在野黨別無選擇，必須團結，將與民眾黨主席黃國昌合掛看板，也會與黃合體展現在野團結。

盧秀燕表示，與賴士葆同期擔任國會議員，她證明賴士葆是非常優質立委，尤其是財經教授出身，國家面臨關稅、匯率問題，國會正需要財經教授出身的專業立委獻策、幫助人民，過去這幾年賴委員表現突出，包括還稅於民、降低工時，每個發言的都是為小市民，但因站在人民這邊，不是替當權者、執政黨護航，總統和執政黨就當作雜質，一直想要去之而後快。

盧秀燕說，大家都知道，只要不是跟民進黨、賴總統同黨派，大家都被當作雜質、異質被政治追殺，如果民進黨一黨獨大，台灣沒有民主，誰來替人民發聲？誰來監督政府？國民黨民眾黨等在野黨，「大家別無選擇，我們必須團結」。

盧秀燕說，日前已經黃國昌主席和掛看板來支持所有被罷免委員，不久將來也會合體，展現在野團結，現在的民進黨還有總統，不要胡搞瞎搞，每天在搞政治仇恨，希望回歸國家當前最重要議題就是民生疾苦，趕快處理關稅議題，告訴人民你要怎麼做，趕快處理匯率問題，告訴產業界，現在大家都在流血賠本做生意 匯率一降，所有出口業都很慘。

她說民，在野合體團結，不同意罷免，提醒總統執政黨不要每天搞政治，專心在財經、民生疾苦這塊才是人民最希望的。